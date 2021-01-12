Снос здания ПРОМЭКТа, приговор Александру Борисову и ралли-марафон – «Дакар»: обзор номера за 12 января

Доброе утро, уважаемые читатели! Начались рабочие будни нового года, а это значит, что за прошедшие праздничные выходные у нас накопились силы и масса тем и новостей, о которых можно узнать в свежем номере "Областной газеты".

В Екатеринбурге разгорелся очередной скандал вокруг здания, построенного в эпоху конструктивизма. Дом на Декабристов, 20, где раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум (ПРОМЭКТ), а последние годы размещались офисы, был снесён. По заверениям собственника - корпорации "Маяк", здание было опасно для дальнейшей эксплуатации. Однако за несколько дней до сноса общественники подняли тревогу, потребовали сохранить его и признать объектом культурного наследия. Журналисты "Облгазеты" узнали, почему это здание так и не включили в перечень объектов культурного наследия.

Накануне Нового года Свердловский областной суд огласил приговор Александру Борисову, который в августе 2019 года устроил стрельбу по мишеням в людном месте на окраине Нижнего Тагила. Забава закончилось трагически – одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову, мальчика спасти не удалось. В итоге нижнетагильского стрелка приговорили к девяти годам лишения свободы. Подробности этого дела и оглашения приговора читайте в репортаже "Облгазеты".

А теперь о спорте. В Саудовской Аравии 3 января стартовал самый известный в мире ралли-марафон – «Дакар». В этом году уральская команда SnagRacing представлена только экипажем Сергея Карякина и Антона Власюка. О том, как уральцы проявили себя на прошедших этапах «Дакара», можно прочитать здесь.

Победители чемпионата России по ледовому спидвею, прошедшему в Каменске-Уральском, определены. В них было всё – и запредельный риск почти в каждом заезде, и тяжелейшие падения, и борьба нервов до самого финиша. Сильнейший свердловский ледовый гладиатор Дмитрий Хомицевич в итоге уступил титул чемпиона страны Игорю Кононову, но по тому, как складывался сценарий в этом году, и серебро можно считать достижением. Подробности - в нашем материале.