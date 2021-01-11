Ельцин Центр планирует выйти на самоокупаемость к середине 2022 года

Ельцин Центр планирует выйти на самоокупаемость к середине 2022 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Коронавирус помешал Ельцин Центру выйти на самоокупаемость. Об этом заявил исполнительный директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов на брифинге.

По его мнению, если пандемия закончится к середине года, то выход центра на самоокупаемость можно ожидать к середине 2022 года. Он также отметил, что до начала пандемии Ельцин Центр уже практически подобрался к самоокупаемости.

«К сожалению, прошлый год отбросил нас, будем полагать, на те же 12 месяцев», – сказал Александр Дроздов.

В ходе сегодняшней пресс-конференции речь также шла о финансировании центра в наступившем году. По данному поводу директор фонда уточнил, что субсидия, выделенная из федерального бюджета, составит 320 млн рублей (меньше прошлогодней на 14 млн рублей).

По словам Александра Дроздова, большая часть от полученных средств пойдёт на содержание комплекса.

«Это не просто стены, это очень сложное техническое сооружение», – добавил он.