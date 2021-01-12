Мошенники взломали Instagram-aккаунт Дамира Юсупова

Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова взломали мошенники. На странице пилота "Уральских авиалиний" появились посты с просьбой перевести деньги на лечение матери.
Информацию о том, что эти публикации фейковые, подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги, Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Уральских авиалиний".
Напомним, что лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда вместе со своим экипажем спас 226 пассажиров самолёта "Уральских авиалиний", совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря отважным действиям пилотов в результате происшествия никто не погиб. После этого Президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.
Добавим, аккаунт лётчика-героя в Instagram существует с сентября 2019 года. С тех пор Дамир Юсупов опубликовал более 30 постов. На него подписано свыше 6 тыс. человек.