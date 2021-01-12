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Общество
12 января 2021, 10:30

Мошенники взломали Instagram-aккаунт Дамира Юсупова

Дамир Юсупов

Злоумышленники взломали Instagram-aккаунт пилота Дамира Юсупова. Фото: Галина Соловьёва.

Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова взломали мошенники. На странице пилота "Уральских авиалиний" появились посты с просьбой перевести деньги на лечение матери.

Информацию о том, что эти публикации фейковые, подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги, Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Уральских авиалиний".

Фото: скриншот аккаунта Дамира Юсупова

Напомним, что лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда вместе со своим экипажем спас 226 пассажиров самолёта "Уральских авиалиний", совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря отважным действиям пилотов в результате происшествия никто не погиб. После этого Президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Добавим, аккаунт лётчика-героя в Instagram существует с сентября 2019 года. С тех пор Дамир Юсупов опубликовал более 30 постов. На него подписано свыше 6 тыс. человек.

Областная газета Свердловской области

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