К 150-летию Свердловского краеведческого музея выпустили специальные почтовые конверты

К 150-летию Свердловского областного краеведческого музея выпустили специальные почтовые конверты. Фото: пресс-служба музея.

В честь 150-летия Свердловского областного краеведческого музея имени Клера были выпущены специальные почтовые конверты. Они уже поступили во все почтамты региона.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службах музея и Макрорегиона Урал АО "Почта России", конверты выпущены тиражом в 200 тысяц экземпляров. На них изображён портрет Онисима Клера и логотип учреждения культуры с символикой Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ – основатель музея), которое также отмечает 150-летний юблей.

Конверт содержит знак почтовой оплаты – литеру А, что позволит без дополнительных марок отправить письмо или открытку до 20 граммов в любой регион России. В честь юбилея также был изготовлен специальный почтовый штемпель.

Интересно! Музей был учреждён по инициативе уроженца Швейцарии Онисима Клера в начале 1871 года. На сегодняшний день, в состав Свердловского областного краеведческого музея входят 7 музеев в Екатеринбурге и 10 филиалов в области. Коллекции Музея содержат около 750 тысяч экспонатов, включая уникальный артефакт возрастом 11000 лет – Большой Шигирский идол.

Отмечается, что праздничные мероприятия в честь 150-летия музея будут проходить в течение всего года.

Добавим, ранее в почтовые отделения Свердловской области поступили 190 тысяч конвертов с изображением горельефа уральскому кинорежиссёру Ярополку Лапшину. Выпуск конвертов приурочен к 100-летию со дня рождения известного деятеля искусств.

Напомним, в музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" представили экспозицию "Урал в подарках", приуроченную к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея имени Онисима Клера.