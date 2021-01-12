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12 января 2021, 13:14

Ещё 18 человек умерли от коронавируса в Свердловской области

скорая помощь

Ещё 18 человек за сутки умерли от коронавируса в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировано ещё 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 718.

С начала 2021 года от коронавируса на Среднем Урале погибли 209 человек. Информацию о смертельных случаях подтверждают в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с вирусом.

Добавим, за сутки в регионе зарегистрировали 361 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 63 261 свердловчанин. Из них 55 665 уже выздоровели. Около 6 тысяч человек находятся на лечении.

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Областная газета Свердловской области

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