Ещё 18 человек умерли от коронавируса в Свердловской области

В Свердловской области зарегистрировано ещё 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 718.
С начала 2021 года от коронавируса на Среднем Урале погибли 209 человек. Информацию о смертельных случаях подтверждают в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с вирусом.
Добавим, за сутки в регионе зарегистрировали 361 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 63 261 свердловчанин. Из них 55 665 уже выздоровели. Около 6 тысяч человек находятся на лечении.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале