Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Ограничение будет действовать до 1 февраля. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России продлило приостановку авиасообщения с Великобританией. Ограничение будет действовать до 1 февраля.

Как сообщает пресс-служба кабмина, такое решение принято оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря до 12 января. Поводом стало обнаружение в Соединённом Королевстве нового, более заразного штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России был выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года. Он перенёс заболевание в лёгкой форме и был уже не заразен.

Добавим, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с конца ноября по 22 декабря из Великобритании вернулись 7 тысяч человек. У 32 из них был обнаружен COVID-19.