Житель Екатеринбурга решил заработать на бирже и отдал мошенникам семь миллионов рублей

Мужчине пообещали, что он сможет в любой момент получить свои дивиденды со счёта. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге зарегистрирован очередной случай мошенничества с использованием интернет-коммуникаций. На этот раз аферисты предложили жертве заработать на фондовых рынках.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в полицию обратился 36-летний екатеринбуржец. По словам заявителя, он познакомился в социальной сети с девушкой, которая предложила заработать на бирже. Затем ему позвонили неизвестные, которые под видом представителей трейдинговой компании предложили внести деньги на фондовую площадку, которая якобы сразу принесёт высокий доход.

Мужчине пообещали, что он сможет в любой момент получить свои дивиденды со счёта. Поверив аферистам, пострадавший перевёл им семь миллионов рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, когда не смог вывести деньги со своего аккаунта.

Следственным управлением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Отметим, что последнее время в Свердловской области участились случаи телефонного и интернет-мошенничества.

Накануне сообщалось о том, что вВерхней Пышме телефонные мошенники похитили у местной жительницы 4,5 миллиона рублей. Злоумышленники использовали подставные номера телефонов силовых ведомств.

Также сегодня стало известно, что мошенники взломали Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова.