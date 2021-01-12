За каникулы из городов Свердловской области вывезли 34 тысячи тонн мусора

За праздники из свердловских городов вывезли 34 тысячи тонн мусора. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 по 10 января из городов и населённых пунктов Свердловской области вывезено 33,9 тысячи тонн мусора. В сборе и транспортировке ТКО на полигоны было задействовано 630 единиц спецтехники.

По данным минЖКХ Свердловской области, сбоев и нарушений в работе региональных операторов в указанный период не выявлено. Отмечается, что 22,3 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов (в прошлом году – 21 тысяча тонн) было вывезено из Екатеринбурга и территорий обслуживания ЕМУП «Спецавтобаза».

«Практика показывает, что в новогодние праздники объём ТКО обычно увеличивается на 20-25%, в сравнении с обычной рабочей неделей», – отметили в пресс-службе регоператора.

Кроме того, из муниципалитетов, входящих в зону ответственности ООО «ТБО «Экосервис», вывезено 4,6 тысячи тонн мусора (в 2020 году – 3,5 тысячи тонн). ООО «Рифей» транспортировал почти 7 тысяч тонн (почти на тысячу тонн больше прошлогоднего показателя).

Ранее "Областная газета" сообщала, что в новогоднюю ночь из уральской столицы вывезли 17,6 тонны мусора и 6,4 тысячи тонн снега. В уборке города были задействованы 336 единиц спецтехники. Вручную улицы чистили 315 дорожных рабочих.