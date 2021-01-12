В Госдуму РФ внесён законопроект о дополнительной индексации пенсий

Группа депутатов Госдумы РФ внесла в нижнюю палату парламента законопроект об индексации социальных и страховых пенсий чаще одного раза в год. Фото: Владимир Мартьянов.

Группа депутатов Госдумы РФ внесла в нижнюю палату парламента законопроект об индексации социальных и страховых пенсий чаще одного раза в год. Соответствующий документ появился в электронной базе данных Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно действующему законодательству, с 2019 по 2025 год в России предусмотрена единовременная индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним с 1 января. Начиная с 2025 года размер страховой пенсии будет индексироваться в два этапа: на уровень инфляции с 1 февраля и исходя из увеличения роста доходов ПФР с 1 апреля. Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться только на уровень инфляции с 1 февраля.

Внесённым в нижнюю палату парламента законопроектом предлагается ежегодно до 2025 года индексировать пенсии следующим образом:

Социальные пенсии – с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за аналогичный период;

Страховые пенсии – с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и исходя из роста доходов ПФР с 1 апреля;

Фиксированная выплата к пенсии – с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и с 1 февраля – на индекс роста потребительских цен за прошедший год.

При этом кабмин получит право принимать решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учётом роста доходов ПФР. Авторами законодательной инициативы выступили член Совета Федерации Сергей Леонов, депутаты Госдумы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Борис Пайкин и Алексей Диденко.

Читайте также:

Подписано постановление Правительства РФ о прожиточном минимуме на 2021 год.

ПФР начнёт рассылать уведомления о будущих пенсиях людям старше 45.