В Свердловской области – более десятка журналистов – почётных жителей региона, муниципалитетов или городов

Жатва 1986 года. Журналист Татьяна Мерзлякова на полях совхоза «Режевской» вторая справа. Справа от неё – корреспондент «Уральского рабочего» Владимир Кожевятов. Фото: Владислав Ветлугин

Сегодня в России отмечается День российской печати - праздник всех, кто связан с выпуском печатных и электронных изданий, и всех работников СМИ в целом. На Среднем Урале - одна из лучших журналистских школ нашей страны, поэтому в Свердловской области много сильных мастеров слова. Некоторые из них являются и почётными гражданами нашего региона, какого-то муниципалитета или города Свердловской области. Корреспонденты "Облгазеты" постарались рассказать обо всех таких журналистах нашей области.

Почётные граждане Свердловской области

"Все выступления пишу сама"

Звание "Почётный гражданин Свердловской области" Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой присвоилив 2017 году. В качестве регионального омбудсмена она успешно работает почти 20 лет. Но журналистское сообщество по праву считает её своей, ведь в политику и правозащитную деятельность она пришла из провинциальной городской газеты, и до сих пор часто общается со своими бывшими коллегами. Например, стало уже традицией: каждый год 13 января, в День российской печати, Татьяна Георгиевна встречается с журналистским коллективом "Областной газеты".

Звание «Почётный гражданин Свердловской области» Татьяне Мерзляковой присвоили в 2017 году Фото: Павел Ворожцов

- 17 лет я отдала журналистике, плюс пять лет учёбы на журфаке, - говорит Татьяна Мерзлякова. - Пришла в режевскую газету в 1979 году, тогда она ещё называлась "Правда коммунизма". Работала корреспондентом, заведующим отделом экономики, потом редактором. Уже при моём руководстве газетой мы поменяли название, думаю, придумали неплохое - "Режевская весть". На мою редакторскую долю выпали тяжёлые времена: уходила старая газетная журналистика, приходила новая. Мы хотели делать газету, как нам казалось, современной, но горожане привыкли к старой. Помню, мы даже стали выпускать в четверговом номере страничку, что называется, "жёлтую". В то время это было модно, но наш читатель этого не принял. И всё-таки, как мне кажется, мы уже тогда делали современную газету, отстаивая свою принципиальную позицию. Задача ставилась одна - создать в городе атмосферу такой, чтобы люди жили дружно, чтобы режевляне ощущали себя в родном городе хозяевами и власть относилась к этому уважительно.

Кстати, родной город это оценил: в том же 2017 году Татьяне Мерзляковой присвоили звание "Почётный гражданин города Режа". В 1996 году она стала депутатом Областной думы Законодательного собрания Свердловской области. Уезжать из родного города и уходить из газеты, как признаётся Татьяна Георгиевна, она не собиралась, но её выбрали депутатом на освобождённой основе и пришлось полностью посвятить себя парламентской работе. Но газетное прошлое осталось с ней навсегда.

- Я до сих пор всё пишу сама, - признаётся Татьяна Мерзлякова. - Ни одного моего выступления, доклада вы не найдёте, где бы поработал кто-то другой, а не я, везде мой стиль. Всё, что я пишу, а писать приходится много, делаю своей рукой в прямом смысле этого слова, не набирая на компьютере. К сожалению, большие тексты кроме как от руки до сих пор не могу научиться писать.

По словам Татьяны Георгиевны, почётные звания, которых она была удостоена, ко многому её обязывают.

- Если ты почётный гражданин города или области, то должен знать всё, что там происходит, и служить людям, - считает Татьяна Мерзлякова. - Например, в своём родном городе я знаю точно, кто из моих земляков, болеющих ковидом, сейчас находится в тяжёлом состоянии. Вместе со специалистами министерства здравоохранения мы стараемся перевести наиболее тяжёлых больных в Екатеринбург. К счастью, из привезённых сюда на лечение режевлян никто не умер. Может быть, они не умерли бы и в Артёмовском, где у нас развёрнут ковидный госпиталь и куда направляют больных из Режа, но мне так спокойнее за их судьбу.

«Я врос в факультет журналистики»

Бориса Лозовского смело можно назвать патриархом свердловской журналистики. Более 40 лет работы на факультете журналистики Уральского федерального университета, из них 32 года – в качестве декана. Путь к истинному призванию был извилист - сначала окончание Челябинского техникума железнодорожного транспорта, после - служба в армии в танковых войсках, и уже с поступлением в УрГУ началось восхождение на тропу главного предназначения в жизни. Борис Лозовский окончил университет в 1975 году и сразу начал работать на факультете, деканом стал ровно через десять лет.

На его лекциях в университете до сих пор аншлаги, и для будущих журналистов он всегда был больше, чем просто декан. Учитель, наставник, в чём-то даже отец. Больше половины из ныне работающих журналистов региона – ученики Лозовского. Сегодня уже невозможно представить журфак УрФУ без Бориса Николаевича.

Знак отличия Борису Лозовскому вручает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Павел Ворожцов

- Я врос в факультет журналистики. Хотя мне кажется не совсем правильным, когда сваливают в кучу жизнь и работу. В то же время мне трудно представить, что утром не пойду в университет, - говорил Борис Николаевич в интервью "Облгазете" накануне своего юбилея (см. "ОГ" №20 от 03.02.2018).

Вся трудовая биография Лозовского связана с журналистикой, как в стенах университета, так и вне его. Так, например, Борису Николаевичу удалось поработать собкором журнала, который издавался в Новосибирске, а с 1991 по 2001 год возглавить правление Свердловского творческого Союза журналистов.

- Демократичность, доступность, умение входить в положение студентов и быть с ними на одной волне – это главные профессиональные качества Бориса Николаевича, - считает заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Владимир Олешко. - Удивительно, но он до сих пор никогда не выстраивает дистанции между собой и студентами.

И хотя поколения студентов меняются, равно как и требования к журналистике, Борис Николаевич всё так же остаётся верен своим принципам и старается идти в ногу со временем - общается с коллегами, читает материалы на разных ресурсах, присутствует в соцсетях и делает посты, внимательно наблюдает за тем, что происходит в медиа. И конечно, продолжает преподавать на любимом журфаке, на кафедре периодической печати и сетевых изданий.

Борис Николаевич – лауреат премии Правительства России в области печатных СМИ, лауреат высшей награды Союза журналистов России «Золотое перо России» (в номинации «Легенда российской журналистики»). В 2020 году стал обладателем звания "Почётный гражданин Свердловской области" и знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Своих не сдавал

Григорий Каёта звания "Почётный гражданин Свердловской области" был удостоен в 2019 году, уже посмертно - он скончался годом раньше от тяжёлой болезни. В журналистике попробовал себя во время армейской службы в Германии, и его материал был признан лучшим на конкурсе газет стран Варшавского договора в 1967 году. После армии работал в Краснотурьинске - первый секретарь горкома ВЛКСМ, редактор газеты «Заря Урала». Затем стал собкором «Уральского рабочего», а после работы в обкоме КПСС - редактором этой газеты. В 1990 году, когда членство в КПСС уже считалось минусом, стал работать политическим обозревателем, но в 1998 году коллектив редакции попросил его снова возглавить "Уральский рабочий".

Григорий Каёта звания «Почётный гражданин Свердловской области» был удостоен в 2019 году. Фото: Свердловский Творческий Союз журналистов

Работавшие с Григорием Каётой в «Уральском рабочем» журналисты признаются, что чувствовали себя как за каменной стеной. Редактор не давал журналиста в обиду, если тот был на сто процентов прав, оберегал от лишней нервотрёпки. Вот лишь один случай. В конце 1980-х сотрудник милиции убил и ограбил своего осведомителя. В ходе журналистского расследования вскрылся настоящий гнойник: крышевание проституток и наркопритонов, комиссионных магазинов... Публикация "Уральского рабочего" вызвала скандал. Проверкой фактов занимались специально созданные обкомом КПСС и МВД комиссии. Но сотрудники газеты узнали об этом лишь тогда, когда в редакцию пришли чины из столичного МВД с проектом ответа редакции о принятых мерах. Тогда и выяснилось, что редактор сам выслушивал нарекания типа "зачем вы вынесли сор из избы, бросили тень на органы", угрозы наказать. Так он поступал всегда.

- Григорий Максимович был душевным человеком, досконально знал журналистское дело, был профессионалом с большой буквы. В советское время занимал ответственную должность в областном комитете КПСС, но всегда оставался своим для журналистов, - подчёркивает председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. - В последние годы его жизни мы активно сотрудничали с ним по линии Союза журналистов. Григорий Максимович очень помогал в подборе материалов для энциклопедии о журналистах области.

Ивдельский ГО

"Всегда думайте о читателях"

Вся жизнь Николая Фёдорова связана с газетой Ивдельского городского округа «Северная звезда» - здесь он трудился 45 лет. В апреле 1971 года сразу после армии устроился работать в редакцию, прошёл путь от простого корреспондента и заведующего отделом писем до заместителя редактора и редактора издания. Пост рулевого СМИ занимал с 1989 по 2016 год, но после ухода на заслуженный отдых не забывает родную газету, продолжает писать статьи и по сей день.

Николай Фёдоров трудился в газете «Северная звезда» 45 лет. Фото: Из личного архива Николая Фёдорова

- Работа журналиста всегда была интересна для меня за возможность общаться с самыми разными людьми, - рассказывает "Облгазете" Николай Андреевич. - И проблему бабушки выслушаешь, и в детский сад заглянешь, и на лесоповал сходишь, и в столовую заскочишь интересные новости узнать. И всегда со мной был верный друг – фотоаппарат. Конечно, бывало такое, что и на работе приходилось пропадать, и казусы разные случались – то заголовок не пропечатается, то фотография разместится не так, как надо - всё-таки полиграфическая база тогда была очень слабой. Однажды мы сдавали газету в печать, а в типографии работал станок, который мы между собой называли «Баба Яга». И вот на следующий день выходит газета с главным первополосным материалом об открытии нового моста, а по нему едет машина перевёрнутой, то есть колёсами вверх. Вот это был казус, запомнил на всю жизнь, но ничего – погоревали и пошли работать дальше.

За 45 лет редакция «Северной звезды» стала для журналиста второй семьёй, здесь он пропадал днями и ночами, влюблялся в профессию, открывал в себе новые грани. Профессионально рос и делал ту самую главную газету, которую так жаждали получить читатели в свой почтовый ящик утром, чтобы узнать самые последние новости.

Любопытно, но у экс-редактора «Северной звезды» нет профессионального журналистского образования, только диплом о высшем образовании Челябинского института культуры. Но это нисколько не помешало стать журналистом - основной журналистский опыт мужчина получил в советское время, на курсах повышения квалификации в Москве и в других городах. По словам Николая Андреевича, это были золотые времена, когда давали настоящее, грамотное и качественное образование и умели «штамповать» журналистов с той самой профессиональной чуйкой.

- Хочется, чтобы коллеги, особенно молодые, не забывали, что профессия журналиста особенная, - говорит Николай Фёдоров. - Чтобы, когда они пишут свои материалы, думали прежде всего о читателях. «А прочитает ли кто мою статью? А если прочитает, то в печку бросит или отклик пришлёт в редакцию?» - вот это самое главное в работе автора печатного СМИ.

Николай Андреевич обладатель звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», ветеран труда и почётный гражданин Ивдельского городского округа, член Союза журналистов России. Сейчас на пенсии, но продолжает заниматься общественной деятельностью в местном совете ветеранов. В 2020-м, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стал автором и идейным вдохновителем книги «Солдаты Победы». Издание посвящено ивдельчанам – участникам военных событий 1941-1945 годов.

Пышминский ГО

Журналист, поэт, художник

Журналист Юрий Сухов родился в селе Трифаново Пышминского района. После окончания факультета журналистики Уральского государственного университета работал в печатных изданиях в Пышме, Талице, Ивделе, Новой Ляле.

- В районках особой специализации не было, поэтому я работал в экономическом отделе, но писать приходилось и о строительстве, и о промышленных предприятиях, и о сельском хозяйстве, - вспоминает Юрий Сухов.

Журналист Юрий Сухов работал в "Уральском рабочем", "Пышминских вестях" Фото: Артём Уваров

В 1979 году его пригласили в газету "Уральский рабочий", орган обкома КПСС. В том мощном редакционном штате Юрий Дмитриевич был заведующим отделом сельского хозяйства, но в 1983 году по семейным обстоятельствам ему пришлось уволиться.

- У меня заболел сын, необходимо было сменить климат, и мы с семьёй перебрались в Крым, - рассказывает Юрий Дмитриевич. - Там я проработал десять лет, но потом возникла угроза, что придётся менять гражданство на украинское, и я вернулся в Пышму. Был журналистом, затем редактором "Пышминских вестей".

Звание "Почётный гражданин Пышминского городского округа" Юрию Сухову присвоили в 2006 году. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе; пишет стихи, руководит Литературной гостиной в местной библиотеке. Всю жизнь увлекался живописью, участвовал во Всероссийских выставках самодеятельных художников в Москве, удостаивался дипломов.

Камышлов

"Журналистика забирает человека без остатка"

Людмила Чиркова - почётный гражданин Камышлова с лета 2020 года. В журналистику пришла в 80-е годы прошлого века. До этого работала швеёй-мотористкой на швейной фабрике, в 1971 году перевелась на работу в фабричную профсоюзную библиотеку. В 1970-х годах, когда было развито рабселькоровское движение, Людмила Ивановна много писала в газету "За коммунизм" (сейчас "Камышловские известия"). Туда в 1980 году её и пригласили работать заместителем редактора. В это же время она прошла двухгодичный курс Института журналистского мастерства, и потом с 1988 по 2013 год была редактором родного издания.

- Журналистика, как и любая творческая профессия, забирает человека без остатка, когда ты просто не можешь иначе, - говорит Людмила Чиркова. - Профессия сталкивает нас с очень интересными людьми и историями. Самое главное качество для журналиста - любить людей и интересоваться ими.

Людмила Чиркова продолжает помогать редакции "Камышловских известий" и с 2015 года является выпускающим редактором приложения к газете "Литературный четверг". Также она редактирует и оказывает помощь в издании редакционных книг.

Качканар

До редактора - за год

Свою журналистскую деятельность Станислава Ульянова, почётный гражданин города Качканара,член Союза журналистов СССР, начала в 1961 году с многотиражной газеты "На стройке Качканара". Там живо отражались героические будни первостроителей города. За пять месяцев работы в многотиражке она сумела завоевать авторитет среди коллег и руководителей и была переведена на должность ответственного секретаря газеты, а уже через год стала редактором.

Свою журналистскую деятельность Станислава Казимировна начала в 1961 году с многотиражной газеты «На стройке Качканара». Фото: Из личного архива Станиславы Ульяновой

Будучи страстной поклонницей театрального искусства, в 1977 году Станислава Ульянова создала молодёжный театр «Эдельвейс», где были поставлены лучшие произведения мировой драматургии. «Эдельвейс» взрастил не одно поколение юных любителей театра и на долгие годы стал одним из культурных центров Качканара.

Труд и творчество Станиславы Казимировны отмечены многочисленными почётными грамотами, шестью медалями, среди которых медали «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» и «За доблестный труд». Звание «Почётный гражданин города Качканара» присвоено Станиславе Ульяновой в 2006 году посмертно.

"Журналистика не даёт мне хворать"

Галина Краснопевцева в журналистике более 50 лет. Звание «Почётный гражданин города Качканара» получила в 2011 году. Будучи учительницей литературы и русского языка по образованию, пять лет проработала в школе в посёлке Сосьва. Приехав в Качканар, продолжила преподавать и одновременно писать как внештатный автор в газету "Качканарский рабочий".

- Я любила школу, но, видимо, у меня дух писательский, - вспоминает Галина Петровна. - В 1970 году позвали в "Качканарский рабочий", и я ушла насовсем. Стала корреспондентом и летала как на крыльях: познавала город, везде бывала, знакомилась с людьми и с удовольствием о них писала.

В 1974 году Галину Краснопевцеву приняли в Союз журналистов СССР. Около 30 лет она была не только журналистом, но и ответственным секретарём в "Качканарском рабочем". Тогда же Галина Петровна начала работать в литературном объеди­нении «Лукоморье» при газете.

- Журналистика не даёт мне хворать, она меня лечит. В редакцию я прихожу как в какой-то целебный пункт, потому что чувствую: там я нужна, - говорит Галина Краснопевцева.

Сегодня Галину Петровну называют мастером очеркового жанра и легендой качканарской журналистики, а она продолжает служить профессии в независимой газете "Новый Качканар". Она не значится в штате этого издания, а работает "за идею": занимается правкой, пишет тексты и вычитывает каждую полосу. К тому же Галина Петровна выпускает свои книги: на её счету уже шесть сборников о Качканаре и качканарцах.

- Галина Петровна как корректор обладает очень хорошим свойством - умением отсекать лишнее от материала так, чтобы он стал ярче, - говорит директор Качканарского городского архива Михаил Титовец. - Ей 86 лет, но она выглядит замечательно, каждый день прогулки совершает, холодной водой обливается - просто на зависть! И сейчас она находится в эпицентре, развивая литературную деятельность в Качканаре: поэзию, прозу, журналистику.

Ирбит

Из учителя - в журналисты

Юрий Жуков родился 5 сентября 1933 года. Учитель по образованию, он несколько лет преподавал физику и математику школьникам, но потом пристрастился к фотоделу и отдал большую часть жизни фотохронике родного края. Ирбит, Таборы, Туринск, Тавда, Слобода Туринская, Байкалово, Зайково - большего всего кадров он сделал с этих территорий. 30 лет проработал фотокорреспондентом в ирбитской газете "Восход", но при этом активно сотрудничал и с "Уральским рабочим".

- Поначалу Юрий Иванович просто делал кадры к газетным материалам, но постепенно стал снимать настоящие фоторепортажи, - рассказывает "Облгазете" бывший редактор газеты "Восход", внештатный сотрудник Ирбитского музея народного быта Валентин Живулин, который много лет проработал вместе с Юрием Жуковым.- Полиграфическая база типогра­фии в те годы не по­зволяла выдать на газетной полосе снимки в нужном качестве, поэтому Юрий Иванович зачастую отдавал оригинальные фотографии непосредственно их героям - на па­мять. Жукова очень ценили, его снимки нравились многим. Обидно, что весь его фотоархив до сих пор не оцифрован. Но помню, что один раз его фотографию не приняли. Он поехал делать кадры лучшей доярки, но сфотографировал её не в рабочем процессе на ферме, а дома - отправили переснимать.

В начале 2000-х годов прошла персональная выставка фоторабот Юрия Жукова, объединенных темой «Неповторимые уголки Ирбита». Экспозиция была посвящена трём его юбилейным датам: к 70-летию со дня рождения, 50-летию занятия фотографией и к 30-летию работы фотокорреспондентом в «Восходе».

Звание «Почётный гражданин города Ирбита» Юрию Жукову присвоили в февраля 2004 года. Сейчас знаменитого ирбитского фотокорреспондента уже нет в живых, но местные жители и коллеги помнят вспоминают его с теплотой. в 2014 году в доме по улице Розы Люксембург в Ирбите, где жил Юрий Жуков, установили мемориальную доску.

Каменск-Уральский

Мечта сбылась

Звание почётного гражданина Каменска-Уральского Нине Буйносовой присвоили в 2016 году.

Она родилась в 1945 году в деревне Брод Каменского района. С 13 лет мечтала о журналистской профессии, но в те годы без трудового стажа в вузы не брали, так что поступала на журфак Уральского государственный университета через девять лет после окончания школы. Но прежде окончила училище по профессии настройщица радиоаппаратуры и несколько лет работала монтажницей радиоаппаратуры.

– В журналистику я пришла в 1969 году, – рассказывает Нина Буйносова. – Когда я публиковала очерки для выпускного диплома в «Уральском рабочем», заведующий промышленным отделом Николай Широков сказал мне: «Если хочешь уважать себя как журналиста, ты должна хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в полгода, хотя бы раз в год написать что-то эдакое, чтобы сама подпрыгивала от гордости за себя, гладила себя по головушке и приговаривала: «Ай-да, Нинка! Ай-да молодец!». Вот я потом так всегда и старалась работать.

Нина Буйносова работала в газете «Каменский рабочий», потом перешла в корреспонденты многотиражки «Синарский трубник», где после окончания университета стала редактором. В 1990-1992 годах работала в газете «За власть советов» (будущей «Областной газете»). В 1991 году создала свою газету «Содействие» для пенсионеров Каменска-Уральского и Каменского района, которую выпускала 15 лет. За цикл очерков по внедрению новой техники была удостоена званий лауреата областной премии Союза журналистов СССР и Всесоюзной премии Союза журналистов СССР. Сейчас Нина Буйносова занимается литературной деятельностью, пишет книги, а её стихи публиковались в московских региональных издательствах.

Редактор “Каменского рабочего”

Михаил Кириллов был никак не связан с журналистикой по образованию: с 1942 по 1948 год был начальником отдела кадров на железнодорожном узле Каменска-Уральского. Позднее работал заместителем начальника по политчасти, а в 1955 году перешёл в аппарат Каменск-Уральского горкома КПСС лектором, затем заведующим Домом политпросвещения, а с августа 1963-го – заведующим отделом пропаганды и агитации.

В 1969 году Михаил Кириллов был выдвинут на должность редактора газеты “Каменский рабочий”, и возглавил её на десять лет. В этот период газета неоднократно отмечалась в числе победителей Всесоюзного конкурса на лучшее освещение социалистического соревнования. Журналисты, работавшие с ним, отмечают, что газету в то время называли "Каменным рабочим" за строгость главреда.

Звание почётного гражданина Каменска-Уральского Михаилу Кириллову присвоили в 1980 году за многолетнюю активную трудовую и общественную деятельность по коммунистическому воспитанию трудящихся и в связи с 50-летием городской газеты “Каменский рабочий”. Сейчас уральского журналиста уже нет в живых.

Бывший главный редактор «Каменского рабочего » Михаил Кириллов (крайний слева) - во время юбилея в честь 50-летия газеты Фото: Архив "Каменского рабочего"

Асбестовский ГО

50 лет в профессии

Людмилу Сияловубез преувеличения можно назвать легендой свердловской журналистики: член совета главных редакторов области, заслуженный работник культуры России. В 2017 году ей было присвоено звание "Почётный гражданин города Асбеста", и её верность профессии поистине впечатляет.

- В прошлом году исполнилось 50 лет, как я работаю в журналистике, - рассказывает Людмила Сиялова. - Большую часть жизни, 41 год, проработала в городской газете "Асбестовский рабочий", из них 20 лет была редактором газеты. В этом году исполнится десять лет, как я работаю в пресс-службе нашего градообразующего предприятия, комбината "Ураласбест".

На фото Людмила Сиялова с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Фото: Из личного архива Людмилы Сияловой

В годы её руководства изданием зародилось немало добрых традиций. Одна из них - проводить ежегодный городской праздник 1 мая - в день основания газеты. Появился он в 90-е годы прошлого века, когда старые праздники отменяли, а ценности девальвировали, на этом фоне он стал событием, заново объединяющем всех горожан. Работая в "Ураласбесте" она по-прежнему пристально следит за развитием родной газеты.

- Радует, что там трудится великолепный творческий коллектив, мои последователи, молодёжь, - говорит Людмила Сиялова. - Многие журналисты региона начинали свою творческую биографию именно в "Асбестовском рабочем". Например, в уральском филиале "Российской газеты" трудится Елена Овчинникова, мой юнкор, как она шутит. Во многих интернет-изданиях работают журналисты, которые проходили у нас практику. У нас сложились хорошие отношения с факультетом журналистики, и даже во времена, когда другие СМИ отказывали в приёме практикантов, мы им всегда были рады, и за лето два-три студента-журфаковца приезжали к нам на практику.

Газета затянула

Кто-то мечтает стать журналистом с детства, а Наталья Цаценко, ныне - главный редактор газеты "Асбестовский рабочий", стала газетчиком случайно, но прикипела к этой профессии на всю жизнь.

- После окончания десятого класса я не поступила в СИНХ, и моя подружка привела меня в редакцию городской газеты. Там нужен был корректор, а у меня как раз в школе было хорошо с русским языком и литературой. Так с 1978 года я и работаю в газете, - рассказывает Наталья Цаценко. - Сначала хотела поработать год и снова уйти поступать в СИНХ, но газета так затянула, что через год я уже поступила на заочное отделение журфака.

Наталья Цаценко приезжала в "Областную газету", когда мы с журналистами "Асбестовского рабочего" делали тематическую страницу "Вместе" Фото: Павел Ворожцов

В должности главного редактора газеты Наталья Ивановна трудится уже десять лет. Она - председатель Общественной палаты города, а в 2018 году стала почётным гражданином Асбеста.

- При мне мы перешли на полноцвет в газете, - рассказывает Наталья Цаценко. - Конечно, полноцветная печать стоит дороже, но для нас это был прорыв, и читателям такая газета очень понравилась. Появились новые темы, новые рубрики.