Страшный пожар на Рассветной, День российской печати и первая медаль России в сезоне на Кубке мира по биатлону: самое интересное в номере за 13 января

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными материалами свежего номера "Областной газеты".

Первая послепраздничная неделя в Екатеринбурге началась с трагедии. В ночь с 11 на 12 января в двухподъездной девятиэтажке по адресу улица Рассветная, 7 произошёл пожар, который унёс жизни восьми человек – семи взрослых и одного ребёнка. Очаг возгорания (в квартире №4 на втором этаже) был невелик по площади – 30 квадратных метров. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом. Подробности этой ужасной трагедии и её причины - в материале "Облгазеты".

Сегодня в России отмечается День российской печати – праздник всех, кто связан с выпуском печатных и электронных изданий, и всех работников СМИ в целом. На Среднем Урале – одна из лучших журналистских школ нашей страны, поэтому в Свердловской области много сильных мастеров слова. Некоторые из них являются и почётными гражданами нашего региона, какого-то муниципалитета или города Свердловской области. Корреспонденты «Облгазеты» постарались рассказать обо всех таких журналистах нашей области.

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе принёс сборной России поистине долгожданную медаль: команда выиграла золото в смешанной эстафете, прервав антирекордную серию. Наши биатлонисты не поднимались на пьедестал почёта 43 гонки подряд. Изменили эту ситуацию Ульяна Кайшева, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и свердловчанка Светлана Миронова. Во многом благодаря именно Светлане команда по ходу гонки вырвалась в лидеры, сумев в дальнейшем удержать свою позицию. За день до этого Миронова остановилась в шаге от медалей – на четвёртом месте в гонке преследования, отыграв на трассе 12 позиций. Подробности - в нашем материале.