Пожар с 8 погибшими в Екатеринбурге и морозы до -35 на Среднем Урале: главные новости

В одной из квартир в девятиэтажке на улице Рассветной загорелось имущество. Фото: Галина Соловьёва.

Пожар на улице Рассветной в Екатеринбурге с восемью погибшими, крещенские купания и сильные морозы в Свердловской области - главные новости к этому часу.

В ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге произошёл пожар. В одной из квартир в девятиэтажке на улице Рассветной загорелось имущество. В результате пожара, ставшего самым трагичным происшествием в уральской столице с марта прошлого года, скончались восемь человек. "Областная газета" публиковала фотографии с места трагедии.

Ещё один крупный пожар произошёл в Среднеуральске. Там загорелся ангар со смазочными материалами. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь. Сотрудники МЧС боролись с огнём 3 часа.

По данным Уральского гидрометцентра, на этой неделе температура воздуха на Среднем Урале может опуститься до -35 ºС. В связи с этим свердловские энергетики увеличат температуру батарей в квартирах жителей региона. Также в департаменте образования Екатеринбурга рассказали, при каких погодных условиях школьники могут воздержаться от посещения школы. Подробности здесь.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков порекомендовал свердловчанам воздержаться от участия в массовых крещенских купаниях из-за пандемии коронавируса. Напомним, крещенские купания пройдут с 18 на 19 января.

Также Павел Креков заявил, что в связи с началом массовой вакцинации от COVID-19 в регионе было решено отказаться от проведения теста на наличие антител. Массовая иммунизация, по его уточнению, не предусматривает предоставление такой справки. Однако врач всё же может потребовать пациента сдать тест на наличие антител, если выяснится, что человек переболел коронавирусом или похожей инфекцией.