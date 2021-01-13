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13 января 2021, 08:11

После пожара в Екатеринбурге Владимир Жириновский предложил не отключать свет за долги

Дом в Екатеринбурге, в котором произошёл пожар

Среди причин возгорания в Екатеринбурге рассматривается неосторожное обращение с огнём. Фото: Галина Соловьёва

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после пожара в Екатеринбурге с 8 погибшими предложил изменить законодательство. По его мнению, необходимо запретить отключать свет и газ за долги.

Напомним, что в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге произошёл один из самых трагических пожаров. В девятиэтажке на Рассветной, 7 в кавартире на втором этаже загорелось имущество. Скончались восемь человек. Подробнее - в материале "Пожар унёс восемь жизней. Больше было только однажды". Среди причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём. Установлено, что в квартире был отключён свет за долги, жильцы использовали горелки и свечи.

"Ну, отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения – жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И всё это пожароопасно. То же самое и с газом. Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счёт этих денег компенсировать долги. Нельзя людей оставлять без света, газа или коммуникаций в зимний период. Что людям в мороз делать? Погибать что ли? Эти долги не стоят их жизни и здоровья. Мы будем стараться менять законодательство в направлении защиты прав граждан на нормальную жизнь", - высказался Владимир Жириновский в своём телеграм-канале.

Областная газета Свердловской области

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После пожара в Екатеринбурге Владимир Жириновский предложил не отключать свет за долги