Евгений Куйвашев поздравил работников СМИ с Днём российской печати

13 января отмечается День российской печати. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов средств массовой информации, типографий и издательств с Днём российской печати. Глава региона оценил вклад журналистов в борьбу с коронавирусом.

Евгений Куйвашев отметил, что во время пандемии сотрудники газет, информагенств, телекомпаний активно разъясняют гражданам, как защитить себя и близких от вируса, помогают властям противостоять распространению ложной информации.

Также губернатор рассказал о том, что благодаря активному участию СМИ Средний Урал смог достойно отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Евгения Куйвашева, в регионе сейчас работают 568 СМИ. В минувшем году уральские журналисты в очередной раз подтвердили своё высокое мастерство и талант, выделившись на самых престижных всероссийских конкурсах - «ТЭФИ-регион», «Патриоты России», «Панацея», «Хрустальный микрофон 2020», XXIV форума современной журналистики «Вся Россия–2020».

Напомним, ранее главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянинстал победителем конкурса среди главных редакторов региональных печатных СМИ. «ОГ» удостоилась знака отличия I степени «Золотой фонд прессы-2020». Кроме того, первый заместитель главного редактора нашего издания Ирина Клепикова была награждена престижной премией в области театральной журналистики - премией имени Бориса Коган, а обозреватель Станислав Мищенко получил главный приз конкурса «Золотой гонг-2020» за лучший материал года о разоблачении коррупции.

Интересно, что прошедший год был богат на знаменательные даты в региональном журналистском сообществе. Вековой юбилей отпраздновала газета «Алапаевская искра». Ещё девять газет Талицы, Новой Ляли, Режа, Сухого Лога, Кушвы, Слободы Туринской, Артёмовского, Артинского и Белоярского городских округов отметили свое 90-летие. Единственное региональное ежедневное издание Свердловская области - «Областная газета» - отметило своё 30-летие.

«Уважаемые работники средств массовой информации и ветераны уральской журналистики! Благодарю вас за добросовестную работу, профессионализм, ответственную гражданскую позицию, весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, обеспечение социальной стабильности и согласия. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и новых профессиональных побед!», - сказал Евгений Куйвашев.

К поздравлениям присоединилась и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила, что областные СМИ зарекомендовали себя как открытая дискуссионная площадка, где обсуждаются самые актуальные темы, поднимаются вопросы, волнующие свердловчан.

Полные тексты поздравлений опубликованы в сегодняшнем номере «ОГ». В этом же номере вышел материал о свердловских журналистах, которые являются почётными гражданами региона, какого-то муниципалитета или города области.