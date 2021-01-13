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Общество
13 января 2021, 13:03

На Среднем Урале скончались ещё 15 пациентов с COVID-19

Машина реанимации

С начала первой рабочей недели-2021 на Среднем Урале скончались полсотни человек с подтверждённым диагнозом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 15 человек с коронавирусной инфекцией. Официально COVID-19 унёс жизни уже 1 733 свердловчан.

Эту информацию подтверждают региональный и федеральный оперштабы по борьбе с коронавирусом. С начала первой рабочей недели-2021 на Среднем Урале скончались полсотни человек с подтверждённым диагнозом.

По данным на 13 января, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (12 173), Санкт-Петербурга (8 566), Московской (3 163), Ростовской областей (2 264), Красноярского края (1 900) и Нижегородской области (1 852).

Добавим, что за последние сутки стало известно о 374 заболевших ковидом. Общее число инфицированных в регионе составляет 63,6 тысячи.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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