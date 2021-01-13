А я иду, чихаю по Москве!

А я иду, чихаю по Москве! Фото: Виктор Балабас.

Шлягеры эпохи коронавируса.

Моя бабушка носит маску –

Ей сказали, что надо носить!

Моя бабушка носит маску,

Но она обожает курить!

Она сделала в маске дырку

На весь рот и в форме нуля,

И туда она сунула трубку!

В маске курит бабушка моя!

***

Волна поднялась первая,

Когда цвели сады.

А в сентябре, наверное,

Вторую встретил ты!

Огромная и страшная,

С Китая к нам пришла

И много-много гадости

Людишкам принесла!

Припев:

Два раза в год волна придёт,

На карантин весь мир уйдёт!

В году всего лишь пару раз

Волной окатывает нас,

Лишь пару раз,

Лишь пару раз!

***

Если вдруг оказалось – друг

Заболел

И без антител!

Если нюх у него пропал,

Если кашель достал,

Ты вакцину возьми –

Рискни!

Сквозь штаны уколи его!

Может, жизнь ты ему спасёшь,

Но сперва — огребёшь!

***

РАССКАЖИТЕ, МЫШИ

Расскажите, мыши, времечко пришло,

Как же это всё произошло –

Над Уханем ночью стали вы летать

И смертельный вирус на людей ронять!

Из-за вас, мышей, мы слышим со всех сторон

Ковидный стон, прощальный стон!

Припев:

Мыши, чего вы хотите?

Вот что, мыши!

Вы на фиг идите!

Вам желаем, чтоб вы в муках

Сдохли в ваших ультразвуках

И ковид с собой проклятый прихватите!

*****

Так будьте здоровы,

Живите богато,

Но только без маски

Ни шагу из хаты!

Я люблю тебя до слёз!

Но давай не в этот раз!

Чуть попозже, а не щас!

Я устал, как гончий пёс!

И давай-ка без угроз!

Я потом всё объясню!

Я люблю тебя до слёз!

А пока посплю.

***

СТРОЕВАЯ ПЕСНЯ ДЕКАБРИСТА

(Сл. А. Пушкина, муз. В. Шаинского)

Любви, надежды, ти-

Хой славы нас недол-

Го нежил упоительный обман!

Исчезли юные

Забавы, будто сон,

Как сладкий сон, как утренний туман!

Припев:

Не плачь, девчонка,

Взойдёт она!

Звезда пленительно-

Го счастья, на!

И на обломках

Са-мо-власть-я!

Напишут наши

И-ме-на!

Повтор припева:

Не плачь, девчонка,

Взойдёт она!

Звезда пленительно-

Го счастья, на!

И на обломках

Са-мо-власть-я!

Россия вспрянетОто сна!

ЁЛКОГАН

Засыпает ёлочку метель.

По макушку снег засыпал ель.

С топотом и гомоном и гамом

Волк рысцою пробегает тама.

Прыгнет зайчик серый и косой,

И лошадка подбежит трусцой.

Милая смешная недотрога

С длинною ногою мохноногой…

Припев:

На часах, на часах пять минут двадцать первого года!

Сохнет ёлочка вся в мишуре где-то в дальнем углу.

Вокруг ёлки усталые тётки идут хороводом.

А я сплю в это время, я напился и сплю.

*****

А снег идёт, а снег идёт,

А мэр опять чего-то ждёт.

Под этот наваливший снег

Хочу сказать при всех:

«Наш самый главный человек,

Вставай, иди и чисти снег!

И гололёд, а то народ

Пойдёт и упадёт!»