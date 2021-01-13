А я иду, чихаю по Москве!

Шлягеры эпохи коронавируса.
Моя бабушка носит маску –
Ей сказали, что надо носить!
Моя бабушка носит маску,
Но она обожает курить!
Она сделала в маске дырку
На весь рот и в форме нуля,
И туда она сунула трубку!
В маске курит бабушка моя!
***
Волна поднялась первая,
Когда цвели сады.
А в сентябре, наверное,
Вторую встретил ты!
Огромная и страшная,
С Китая к нам пришла
И много-много гадости
Людишкам принесла!
Припев:
Два раза в год волна придёт,
На карантин весь мир уйдёт!
В году всего лишь пару раз
Волной окатывает нас,
Лишь пару раз,
Лишь пару раз!
***
Если вдруг оказалось – друг
Заболел
И без антител!
Если нюх у него пропал,
Если кашель достал,
Ты вакцину возьми –
Рискни!
Сквозь штаны уколи его!
Может, жизнь ты ему спасёшь,
Но сперва — огребёшь!
***
РАССКАЖИТЕ, МЫШИ
Расскажите, мыши, времечко пришло,
Как же это всё произошло –
Над Уханем ночью стали вы летать
И смертельный вирус на людей ронять!
Из-за вас, мышей, мы слышим со всех сторон
Ковидный стон, прощальный стон!
Припев:
Мыши, чего вы хотите?
Вот что, мыши!
Вы на фиг идите!
Вам желаем, чтоб вы в муках
Сдохли в ваших ультразвуках
И ковид с собой проклятый прихватите!
*****
Так будьте здоровы,
Живите богато,
Но только без маски
Ни шагу из хаты!
Я люблю тебя до слёз!
Но давай не в этот раз!
Чуть попозже, а не щас!
Я устал, как гончий пёс!
И давай-ка без угроз!
Я потом всё объясню!
Я люблю тебя до слёз!
А пока посплю.
***
СТРОЕВАЯ ПЕСНЯ ДЕКАБРИСТА
(Сл. А. Пушкина, муз. В. Шаинского)
Любви, надежды, ти-
Хой славы нас недол-
Го нежил упоительный обман!
Исчезли юные
Забавы, будто сон,
Как сладкий сон, как утренний туман!
Припев:
Не плачь, девчонка,
Взойдёт она!
Звезда пленительно-
Го счастья, на!
И на обломках
Са-мо-власть-я!
Напишут наши
И-ме-на!
Повтор припева:
Не плачь, девчонка,
Взойдёт она!
Звезда пленительно-
Го счастья, на!
И на обломках
Са-мо-власть-я!
Россия вспрянетОто сна!
ЁЛКОГАН
Засыпает ёлочку метель.
По макушку снег засыпал ель.
С топотом и гомоном и гамом
Волк рысцою пробегает тама.
Прыгнет зайчик серый и косой,
И лошадка подбежит трусцой.
Милая смешная недотрога
С длинною ногою мохноногой…
Припев:
На часах, на часах пять минут двадцать первого года!
Сохнет ёлочка вся в мишуре где-то в дальнем углу.
Вокруг ёлки усталые тётки идут хороводом.
А я сплю в это время, я напился и сплю.
*****
А снег идёт, а снег идёт,
А мэр опять чего-то ждёт.
Под этот наваливший снег
Хочу сказать при всех:
«Наш самый главный человек,
Вставай, иди и чисти снег!
И гололёд, а то народ
Пойдёт и упадёт!»
- Опубликовано в №4 от 14.01.2021