Алексей Навальный вернётся в Россию 17 января

Он написал, что Россия - его страна, а Москва - его город, по которым он скучает. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Алексея Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией, блогер Алексей Навальный заявил о своём возвращении в Россию 17 января. Он подчеркнул, что выбор "возвращаться или нет" перед ним никогда не стоял.

На своей странице в Instagram Алексей Навальный рассказал, как тяжело ему давались физические упражнения после выхода из комы. Однако именно они помогли ему восстановиться быстрее и подготовиться к возвращению домой.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке", - пишет блогер.

Он написал, что Россия - его страна, а Москва - его город, по которым он скучает. Алексей Навальный заявил, что прилетит в РФ 17 января на самолёте авиакомпании "Победа".

Напомним, что Алексей Навальный сейчас находится в Берлине. В августе этого года главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу.

Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.

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