Более 7 тысяч свердловских семей получили областной маткапитал

Более семи тысяч свердловских семей получили областной маткапитал. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области в минувшем году сертификат на областной материнский капитал получили более 7,3 тысячи семей. Данными средствами свердловчане могут распорядиться по девяти направлениям.

Деньги в том числе можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение садовых участков и домов, оплату образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, подключение к газовым сетям.

Стоит отметить, что средствами федерального маткапитала можно распорядиться только по пяти направлениям.

Напомним, получить региональный маткапитал семьи могут на третьего и последующих детей. В 2020 году его размер составлял более 141 тыс. рублей, в 2021 году – более 146 тыс. рублей. Свердловчанки, родившие одновременно трёх и более детей, могут получить почти 220 тыс. рублей.

С 2012 года в регионе выдано более 76,1 тыс. сертификатов на областной материнский капитал, в 2019 году – 8 328. Распорядились средствами более 47,5 тыс. семей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, с 15 апреля 2020 года маткапитал начали оформлять автоматически после рождения ребёнка.

Ранее Министерство труда РФ заявило, что в 2021 году сумма федерального маткапитала увеличится на 3,7%.