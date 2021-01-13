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13 января 2021, 17:39

Жителей Свердловской области предупредили о 40-градусных морозах

мороз

Жителей Свердловской области предупредили о 40-градусных морозах. Фото: Павел Ворожцов.

Синоптики предупредили жителей Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края о похолодании. В ночь на 14 января столбик термометра опустится до -40 градусов.

"Ночью 14 января местами в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40°С", – информирует Уральский гидрометцентр. По данным синоптиков, в дневные часы на Среднем Урале ожидается до -19...-24°С, на крайнем западе до -14°С.

Напомним, в ночь на 13 января на севере Свердловской области было -40...-42°С.

Добавим, ранее свердловское министерство образования дало рекомендации по организации учебного процесса в период холодов. Учащиеся могут не пойти в школу при следующих погодных условиях:

  • для учеников 1-4-х классов – при температуре воздуха -28ºС без ветра или -25ºС с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду);
  • 5-9-х классов – при температуре воздуха -30ºС без ветра, -28ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду);
  • 10-11-х классов – при температуре воздуха -32ºС без ветра, -30ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду).

Чтобы сберечь себя и своё здоровье в мороз, рекомендуется следовать следующим правилам:

  • подбирать одежду по погоде;
  • не гулять при температуре ниже -20ºС детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниям;
  • отказаться от дальних поездок. Если вы всё же отправились в дорогу на личном автомобиле, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи, лопату, спички.

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Областная газета Свердловской области

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