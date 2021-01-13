Темы дня

Общество
13 января 2021, 18:35

В Свердловской области началась оптимизация работы трёх телекомпаний

ОТВ

Гендиректор телекомпании "ОТВ" Антон Стуликов уже покинул свою должность. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области приступили к оптимизации работы телекомпаний "4 канал", "ОТВ" и "Студия-41". Все они сохранят автономность, но перейдут под единое управление.

Вице-губернатор Сергей Бидонько считает, что процессы оптимизации и преобразования работы телеканалов неизбежны.

"Это требование времени. Укрупняются задачи, меняется медиарынок. Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача — сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях", — передаёт слова Сергея Бидонько департамент информполитики.

Перевод телекомпаний под единое управление позволит повысить эффективность организационной и административной работы.

Гендиректор телекомпании "ОТВ" Антон Стуликов уже покинул свою должность и переходит на новый пост. Он станет советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По информации СМИ, новый телехолдинг возглавит нынешний директор "Студии-41" и "4 канала" Элеонора Расулова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.01.2021, 20:04 / Общество
В Екатеринбурге подсчитали водителей, оставшихся без прав за проезд на красный в 2020 году
13.01.2021, 19:12 / Общество
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели работника «Водоканала» в новогодние праздники
13.01.2021, 18:35 / Общество
В Свердловской области началась оптимизация работы трёх телекомпаний
13.01.2021, 18:10 / Общество
Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения с 18 января
13.01.2021, 17:44 / Культура
На 58-м году жизни умер актёр сериала "Дальнобойщики" Денис Карасёв