В Свердловской области началась оптимизация работы трёх телекомпаний

Гендиректор телекомпании "ОТВ" Антон Стуликов уже покинул свою должность. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области приступили к оптимизации работы телекомпаний "4 канал", "ОТВ" и "Студия-41". Все они сохранят автономность, но перейдут под единое управление.

Вице-губернатор Сергей Бидонько считает, что процессы оптимизации и преобразования работы телеканалов неизбежны.

"Это требование времени. Укрупняются задачи, меняется медиарынок. Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача — сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях", — передаёт слова Сергея Бидонько департамент информполитики.

Перевод телекомпаний под единое управление позволит повысить эффективность организационной и административной работы.

Гендиректор телекомпании "ОТВ" Антон Стуликов уже покинул свою должность и переходит на новый пост. Он станет советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По информации СМИ, новый телехолдинг возглавит нынешний директор "Студии-41" и "4 канала" Элеонора Расулова.