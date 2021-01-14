Собачий холод, выставочно-ярмарочные мероприятия в Свердловской области в 2021 году и секреты долголетия уральского ветерана: самое интересное в номере "Облгазеты" за 14 января

Самое интересное в номере "Облгазеты" за 14 января.

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться с самыми интересными материалами свежего номера "Областной газеты".

Вчера утром столбик термометра в северных городах Свердловской области опустился ниже сорока градусов. Из дома в такую погоду высовываться не хочется, но что если и в квартирах тоже холодно? Жители Североуральска в новогодние праздники пожаловались на холодные батареи в соцсети, причём все дома – разных годов постройки и находятся под управлением разных компаний. «Облгазета» выступила посредником между пользователями и городской администрацией. О том, что из этого вышло - читайте в нашем материале.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2021 год, проводимых при участии и поддержке правительства области. В перечень вошли 67 мероприятий. Больше половины из них – 36 – будут проводиться на территории Свердловской области. Какие - читайте здесь.

Вчера один из старейших читателей «Облгазеты», участник Великой Отечественной войны из Верхней Пышмы Василий Петрович Пономарёв отметил вековой юбилей. Он прошёл всю войну, воевал под Москвой и на Курской дуге, освобождал от фашистов Украину, Прибалтику и Румынию. В преддверии круглой даты корреспондент «ОГ» встретился с ветераном и узнал о его военном пути и секретах долгой жизни.

А теперь о спорте. В Саудовской Аравии приближается к своей кульминации самый известный в мире ралли-марафон «Дакар-2021». Девятый этап гонки стал неудачным для представителей Свердловской области Сергея Карякина и Антона Власюка, выступающих в классе багги. Подробности - в материале "Облгазеты".