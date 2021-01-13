Создание единого свердловского телехолдинга и массовая вакцинация от COVID-19: главные новости

Добрый вечер! "Областная газета" делится самыми важными, интересными и значимыми новостями к этому часу.
На Среднем Урале началась оптимизация работы трёх крупнейших телекомпаний - "ОТВ", "Студия-41" и "4 канал". Их объединят в единый телевизионный холдинг, что должно повысить эффективность организационной и административной работы.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса с 18 января. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к концу месяца в субъекты РФ поступит 2,1 млн доз "Спутник V".
Бывший глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов стал вице-президентом футбольного клуба "Урал". Он будет заниматься не только работой с главной командой, но и курированием молодёжного состава "Урала-2", а также взаимодействием с ДЮСШ "Урал" и Уральской футбольной академией.
Синоптики предупредили жителей Среднего Урала о метеорологических условиях неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе. Смог продлится до 15 января.
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