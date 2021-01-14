Алексей Орлов изменил состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Екатеринбурге

Изменён состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге скорректирован состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета. Соответствующий документ подписал врио главы города Алексей Орлов.

Документом, размещённом на сайте горадминистрации, вносятся изменения в численность и состав комиссии. Так, вместо экс-мэра Александра Высокинского (сейчас и.о. первого замгубернатора Свердловской области) председателем комиссии стал Алексей Орлов.

Начальник Екатеринбургского гарнизона пожарной охраны – начальник 60 поисково-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области Павел Шерстнёв перешёл на пост зампредседателя комиссии (по согласованию). Ранее данной должности не было, а Шерстнёв был членом комиссии.

После ухода Дмитрия Баранова с поста замглавы уральской столицы по вопросам социальной политики, его заменит Екатерина Сибирцева. С сентября 2020 года именно она отвечает за соцполитику в городе.

Покинут состав комиссии сразу два человека – новоиспечённый руководитель ЦУР Илья Захаров и замначальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по Екатеринбургу Александр Дмитриев. Постановление вступило в силу.