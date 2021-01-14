Порядка 250 тысяч посылок доставлено в труднодоступные районы Свердловской области. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области.

В первую декаду января Почта России запустила автомаршруты по зимникам через ледовые переправы в Гаринском и Таборинском районах Свердловской области. Почту и пенсии своевременно получили жители 10 населённых пунктов.

Всего с начала 2021 года почтовики доставили по зимникам порядка 250 тыс. посылок, сообщает пресс-служба УФПС Свердловской области. Общая протяжённость почтовых маршрутов по заснеженным дорогам традиционно превышает 1 400 километров.

"Сильные морозы ускорили запуск зимников для связи и почтового обмена с удалёнными территориями региона", – говорится в сообщении. Так, в Гаринском районе почту уже получили жители посёлков Пуксинка, Ерёмино, Шантальское, Лопатково, Шабурово, Ликино.

В Таборинском районе почтовики переправляют почту через ледовую переправу в Пальмино и по зимникам доставляют её в Якшино, Новосёлово, Унже-Павинское и Озерки.

Добавим, зимний логистический сезон должен продлиться до первой оттепели и половодья. С мая по декабрь почтовики пересядут на катера.

Ранее "Областная газета" сообщала, что с начала зимы в эксплуатацию введены девять ледовых переправ на реках Сосьва, Тавда и Тура. Семь из них созданы для обеспечения жизнедеятельности между населёнными пунктами, ещё две – для ведения хозяйственной деятельности.

До конца января 2021 года в Свердловской области откроют ещё 5 ледовых переправ. Напомним, что на конец 2020 года в регионе работали четыре зимника.