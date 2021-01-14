Свердловские ветераны обсудили планы работы на 2021 год

Заседание уральских ветеранов прошло с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Фото: Станислав Мищенко

В Екатеринбурге состоялось заседание Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров. На нём представители старшего поколения из нескольких десятков муниципалитетов Среднего Урала обсудили предстоящие военно-патриотические мероприятия.

В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство акций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которые рассчитывали свердловские ветераны, пришлось провести в непривычном для них онлайн-формате. По этой причине празднование круглой даты не было таким массовым, как хотелось бы общественникам. Но в 2021 году всё должно измениться: пожилые люди адаптировались к новым реалиям и теперь переносят свою деятельность в цифровую сферу.

– Министерство социальной политики Свердловской области запускает сразу два социально значимых проекта, посвящённых героическим страницам нашего прошлого, – рассказал председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков. – Главный из них – «Мы этой памяти верны» – приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда и очередной годовщине Сталинградской битвы. В связи со сложной эпидемической обстановкой проект будем реализовывать преимущественно с использованием информационных технологий.

К 27 января – дню снятия блокады Северной столицы – около 300 ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда», получат денежные сертификаты в размере 1 500 рублей. Таких людей, проживающих в 58 муниципальных образованиях региона, с каждым днём становится всё меньше: в Екатеринбурге осталось менее 180 блокадников, в Нижнем Тагиле – 29. А «сталинградцев» всего 14 человек, из них семеро живут в столице Среднего Урала и трое – в Нижнем Тагиле. Вручать сертификаты будут сотрудники местных управлений соцполитики и ветеранских организаций.

– Мы сведём к минимуму личное общение участников войны со школьниками, студентами, военнослужащими и работниками предприятий в возрасте до 35 лет, – добавил Юрий Судаков. – Встречи пройдут по видеосвязи на площадках Уральского государственного экономического университета, Уральского государственного медицинского университета и Российского государственного профессионально-педагогического университета. С помощью дистанта мы сможем обеспечить безопасность пожилых людей и рассказать большему числу молодёжи о страшных событиях военных лет.

Ещё один проект с ёмким названием «Отвага, мужество и честь» полностью посвятят 78-летию окончания Сталинградской битвы. В феврале в Екатеринбурге состоится международная видеоконференция с участием ветеранов из России, Белоруссии и Казахстана. Её откроют представители правительства Свердловской области и командования Центрального военного округа.

– Поколение фронтовиков уходит, и вести работу по патриотическому воспитанию молодёжи становится всё сложнее, – отметил член Совета ветеранов Нижнего Тагила Вячеслав Залесов. – Если 33 года назад в нашем городе было 15 тысяч участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, то на 1 ноября 2020 года их оставалось 67. Во время видеоконференции мы сможем опросить живых свидетелей фронтовых сражений и сделать запись разговоров с ними, чтобы наши потомки не забывали о зверствах фашистов.

Для сохранения исторической памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны региональные власти планируют запустить масштабную акцию «Лица Победы». По всей Свердловской области на въездах в города и посёлки будут размещены баннеры с фотографиями ветеранов до призыва в армию и после демобилизации. Сегодня на Среднем Урале проживают около 600 непосредственных участников боевых действий. Половина из них изъявила желание принять участие в этой акции. Помогать им будут волонтёры.

– Наше поколение очень интересуется Великой Отечественной войной и хочет знать о ней как можно больше, – объяснила студентка Уральского государственного медицинского университета Светлана Воробьёва. – Я считаю, что ветеранам надо чаще общаться с молодёжью, чтобы не было фальсификации итогов войны, чтобы мы твёрдо знали, кто одержал победу и какой ценой она нам досталась. Когда слушаешь фронтовиков и тружеников тыла, поражаешься их храбрости и тем страданиям, которые они пережили. Такое никогда не должно повториться.

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