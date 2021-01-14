В новогодние каникулы на Среднем Урале побывали 95 тысяч туристов

Туристов на Среднем Урале привлекают зимние развлечения. Фото: Галина Соловьёва.

В новогодние каникулы Свердловскую область посетили более 95 тыс. туристов. Максимальный турпоток был зарегистрирован в период с 31 декабря по 4 января.

По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, крупные отели Екатеринбурга в праздники были заполнены на 50-70%, загородные гостиницы - на 100%.

Одним из основных центров притяжения путешествующих стал горнолыжный комплекс "Гора Белая". Здесь побывали около 30 тыс. человек. Более 20 тыс. человек стали гостями Ельцин Центра. Почти 10 тыс. туристов приехали в Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Знаменитую наклонную башню увидели жители 30 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и даже Приморский край.

Более 600 человек собрал Праздник валенка, прошедший в селе Арамашево Алапаевского района, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также туристы проявили интерес к фестивалю ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Более 20 команд из Архангельска, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Тверской области, Пермского края, Ижевска, Удмуртии, Кургана и других городов создали ледяные фигуры у Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Об итогах фестиваля ранее рассказывала "Областная газета".

Напомним, с 1 по 10 января по России путешествовали порядка 10 млн человек. Граждане предпочли традиционным экскурсиям оздоровительный туризм и активный отдых на природе.

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