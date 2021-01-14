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14 января 2021, 19:33

Известные уральцы приняли участие в акции "Ёлка желаний" в Екатеринбурге. Фото

"Ёлка желаний"

Уральские звёзды приняли участие в акции "Ёлка желаний" в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

В историческом парке "Россия – моя история" в Екатеринбурге состоялось открытие "Ёлки желаний". Участниками мероприятия стали уральские звёзды, известные меценаты и представители полпреда Президента РФ в УрФО.

На праздничной ёлке в Екатеринбурге волонтёры развесили 200 праздничных шаров, на которых написаны желания детей из Свердловской области.

Фото: Галина Соловьёва

Мечты юных уральцев на сегодняшнем мероприятии исполняли депутат Госдумы, экс-биатлонист Антон Шипулин, призёр Чемпионатов России по самбо Иван Штырков, шоумен, звезда "Уральский пельменей" Андрей Рожков и многие другие.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Кроме того, роль новогоднего волшебника примерила на себя уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она исполнит желание восьмилетней девочки Евы, которая попросила о пособии для незрячих.

Фото: Галина Соловьёва

"Я, конечно, буду очень рада помочь девочке - это то, с чем я сталкиваюсь, что я знаю. Знаю, что об этом мечтают дети. У нас в регионе есть потрясающая библиотека для незрячих, есть очень хорошая школа для незрячих в Верхней Пышме и другие неправительственные организации, благодаря которым дети с ограничениями здоровья растут грамотными и образованными. Я буду лишь небольшой песчинкой, которая исполнит желание Евы", - сказала Татьяна Мерзлякова.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, в конце декабря в благотворительной акции "Ёлка желаний" также принял участие пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов. В образе Деда Мороза он посетил три екатеринбургские семьи и раздал подарки детям.

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Областная газета Свердловской области

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