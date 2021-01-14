Един в трёх лицах

Областное телевидение, «Четвёртый канал» и «Студия-41» объединяются в единый холдинг. Фото: Павел Ворожцов

В День российской печати, который отмечался 13 января, стало известно о слиянии трёх региональных телеканалов – ОТВ, «Четвёртого канала» и «Студии-41». Событие не оставило равнодушными не только журналистское сообщество, но и аудиторию: традиционно местные каналы привлекают на Среднем Урале значительную часть телезрителей. «Облгазета» попыталась разобраться, как будет происходить создание холдинга, что он будет собой представлять и для чего это нужно.

Три в одном

По сути, три этих канала – последнее, что осталось из широкого спектра телеканалов, появившихся в Екатеринбурге на волне огромного интереса к местному телевидению в 90-е и 2000-е годы. Процесс слияния был запущен ещё в феврале прошлого года, когда произошло объединение «Четвёртого канала» и «Студии-41». И вот теперь компанию им составит «Областное телевидение» (ОТВ) – крупнейший телеканал Свердловской области. Такому объединению помогло то, что все три телекомпании практически принадлежат области: ОТВ – акционерное общество с большим участием региона, «Четвёртый канал» и «Студия 41» принадлежат областному Монетному щебёночному заводу. Как пояснили «Облгазете» в департаменте информационной политики Свердловской области, таким образом стартовал процесс оптимизации работы трёх крупнейших телекомпаний региона.

– Это требование времени. Укрупняются задачи, меняется медиарынок, – отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. – И такие трансформации неизбежны. Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача – сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях.

Как пояснил Сергей Бидонько корреспонденту «Облгазеты», пока документа по созданию медиахолдинга нет, но все три телекомпании должны начать работать вместе уже в этом месяце. Точнее, у них с этого времени должна появиться одна общая управляющая структура. Бюджетное финансирование при этом, по словам вице-губернатора, изменится в лучшую сторону.

– Три актива будут управляться из одного места, и информационная политика должна быть понятной и централизованной, – сказал о причине объединения телекомпаний Сергей Бидонько.

При этом как будет происходить объединение телеканалов с разными владельцами (и разной формой собственности) с юридической точки зрения, абсолютно не ясно.

ОТВ, «Четвёртый канал» и «Студия-41» сохранят свою независимость, так что освещать события и мероприятия по-прежнему будут телевизионщики с разных свердловских каналов. Фото: Алексей Кунилов

Место гендиректора пока вакантно…

Сергей Бидонько также подтвердил анонсированный в СМИ уход с поста генерального директора телекомпании ОТВ Антона Стуликова и назначение его на пост советника губернатора. К новой работе экс-глава ОТВ должен приступить с 18 января.

Сам Антон Стуликов высказался по этому поводу неопределённо.

– Когда я покину пост гендиректора ОТВ – пока не знаю, всё в процессе, – сказал Антон Стуликов. – Информации о том, кто будет руководить холдингом, у меня нет. Все вопросы, касающиеся дальнейшей программной сетки ОТВ, будет решать новое руководство, но думаю, она сильно не изменится. Предполагаю, что сокращения штата сотрудников ОТВ не предвидится: здесь работают хорошие люди, настоящие профессионалы.

…но фаворит уже определён

Должность руководителя создаваемого холдинга – конкурсная. Гендиректора компании выберут акционеры ОТВ на совете директоров. В неофициальных беседах с уверенностью говорят, что это будет управляющая телекомпаниями «Четвёртый канал» и «Студия-41» Элеонора Расулова.

– Я не знаю, буду ли руководить новой структурой, потому что всё решает совет директоров и кроме меня на рассмотрении, уверена, будут и другие кандидаты, – сказала корреспонденту «Облгазеты» Элеонора Расулова. – Правительство области, как акционер «Областного телевидения» в том числе, предложило мне принять участие в конкурсе, он должен состояться в течение 25 дней.

Комментарии Александр МИХ, создатель и генеральный директор телеканала ОТВ (1997–2010 годы): – Могу предположить, что причин слияния телеканалов и создания единого холдинга – две: экономическая и идеологическая. У всех каналов теперь будет один и тот же учредитель, а следовательно, одна и та же информационная политика, одни и те же приоритеты и мнения. Зачем тогда три редакции, три бухгалтерии и три административных аппарата? Объединение позволит существенно сократить затраты для учредителя. С такой точки зрения это совершенно правильное решение. Иннокентий ШЕРЕМЕТ, телеведущий (программа «9 1/2», выходит на ОТВ): – Сейчас эфирное телевидение, как и все традиционные СМИ, находится в очень непростой ситуации. Будем надеяться, что объединение трёх свердловских телеканалов позволит хотя бы частично решить ряд вопросов, например, снизить расходы – это одна из самых главных проблем современного телевидения.

Творческая автономия

Что произойдёт в случае объединения телекомпаний, как изменится редакционная политика, контент?

– Сейчас я руковожу «Четвёртым каналом» и «Студией-41», поэтому позицию собственников по этой реформе обозначить не могу, – заметила Элеонора Расулова. – Но для себя объединение вижу по той же схеме, что и прошедшее в прошлом году слияние «Четвёрки» и «Студии-41». Это – технология управляющей компании в медиабизнесе, примерно то, как руководит своими активами Газпроммедиа. На балансе этой управляющей компании находятся более десятка телекомпаний, каждая из них живёт своей автономной жизнью, со своими целями, задачами, со своим творческим коллективом, контент-планом, со своими рейтингами и достижениями. Сейчас «Студия-41» и «Четвёртый канал» работают примерно по такой схеме.

Кстати, эти две телекомпании сейчас находятся в одном офисе, но у них разные творческие коллективы, а вот управление, администрирование, юридическое, бухгалтерское обслуживание – единое. Это позволяет экономить ресурсы.

По мысли Элеоноры Расуловой, и у ОТВ, и у «Четвёрки» должен остаться свой новостной блок. «Студия-41» его лишилась его ещё в прошлом году, и канал трансформируется сейчас в тематический, развлекательный. Но творческая самостоятельность каналов, как она считает, должна сохраниться.

– Каждый канал должен быть автономным, – говорит Элеонора Расулова. – Это и не может быть иначе, поскольку «Областное телевидение» получило 21-ю кнопку, стало обязательным общедоступным каналом субъекта Федерации в Свердловской области, а «Четвёртый канал» в Екатеринбурге закрепился на 22-й кнопке муниципального обязательного общедоступного телеканала.

Не станут ли телеканалы дублировать друг друга, оказавшись в одной связке? По словам Элеоноры Расуловой, этого не случится, ведь у них практически разные зрители.

– «Областное телевидение» имеет покрытие по всей области, плюс у них есть ещё спутниковое вещание, вставка на ОТР (Общественном телевидении России), – говорит Элеонора Расулова. – Это – общедоступный региональный телеканал. «Четвёртый канал» вещает только по Екатеринбургу. И, соответственно, новостная и тематическая повестка у него только екатеринбургская. «Студия-41» вещает также на Екатеринбург.

При этом зритель, по мнению Элеоноры Расуловой, в результате реформы не потеряет ничего, главное – останутся его любимые телеканалы и их контент.

Телеканал «ОТВ» Телекомпания «ОТВ» была основана в Екатеринбурге 31 декабря 1997 года. Учредители – правительство и Законодательное собрание Свердловской области. Руководители «ОТВ»:Александр Мих (1997–2010 годы), Антон Стуликов (2010–2021 годы). После перехода Свердловской области, как и всех регионов России, на цифровое телевидение и отключения аналогового сигнала в мультиплексы цифрового телевидения вошли только 20 федеральных каналов. Региональные телекомпании добились появления 21-­й кнопки, которая позволяет вещать на кабельном телевидении, и в нашем регионе это право получило ОТВ. Телеканал присутствует в пакетах спутникового ТВ «ТРИКОЛОР» и «ТЕЛЕКАРТА».Также программы «Областного телевидения» выходят на 9­-й кнопке в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения (РТРС). Врезки ОТВ осуществляются ежедневно на федеральном телеканале ОТР («Общественное телевидение России») с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00. С 29 ноября 2019 года свердловское «Областное телевидение» вещает в трёх вариантах: классическое ОТВ (новости, фильмы, спецпроекты, концерты, утреннее шоу) – на 21-­й кнопке в кабельных сетях и в спутниковом эфире; ОТВ 24 (информационные программы нон­стоп) – в Интернете; в рамках врезок на ОТР – информационные, аналитические и публицистические программы. На сайте телекомпании ведётся круглосуточное вещание телеканала ОТВ 24 (по собственной программе, состоящей из информационных, аналитических и публицистических программ о событиях в Свердловской области). Ежедневно в эфир выходят восемь выпусков информационной программы «События». Телекомпания производит свыше 15 собственных тематических программ. С начала 2018 года «Областное телевидение» формирует сигнал в HD­-формате. Сейчас на ОТВ выходят следующие программы: События

События. Итоги недели

События. Акцент с Евгением Ениным

Новости ТАУ «9 1/2»

«Четвёртая власть»

«На самом деле»

«Парламентское время»

«Национальное измерение»

«Кабинет министров»

«Патрульный участок»

«Патрульный участок. На дорогах»

«Патрульный участок. Итоги недели»

«Рецепт»

«Ночь в филармонии»

«Большой поход»

Проекты «Проверь себя», «Помоги детям»

Погода на ОТВ В конце 2019 года, согласно данным ВЦИОМ после исследования привычек телесмотрения жителей Свердловской области, ОТВ стало одним из самых популярных телеканалов у жителей Среднего Урала: его смотрят 72 процента свердловчан. «Четвёртый канал» Первый коммерческий телеканал в Екатеринбурге. Основан в 1991 году. Владелец и создатель – Игорь Мишин. С 2012 года владельцем телеканала является Монетный щебёночный завод. С 2016 года управлять телекомпанией стала Элеонора Расулова. 2018 год – объединение «Четвёртого канала» и канала «41-­Домашний», руководителем которых стала Элеонора Расулова. С 1995 года «Четвёрка» сменила множество партнёров: REN-­TV HBC и РЕН­-ТВ, ТНТ. С 2003 до начала 2010 года «Четвёрка» работала совместно с телеканалом «Семёрка», в 2012–2015 годы вещала без сетевого партнёра. С апреля 2015 по март 2020 года работала с федеральным телеканалом «Пятница», но собственное вещание «Четвёртого канала» было минимальным. До 2010 года вещание распространялось не только на Екатеринбург, но и на другие территории, в частности Асбест, Нижний Тагил, Каменск­-Уральский, Первоуральск. С 1 марта 2020 года, когда отключили аналоговое телевидение, «Четвёрка» стала доступна лишь пользователям кабельного телевидения. Летом 2020 года «Четвёртый канал» временно сменил место дислокации и десять дней выходил в эфир не из своей привычной студии, а из оборудованного уличного павильона с панорамными окнами, который расположился между станцией метро «Площадь 1905 года» и Театром эстрады. Сотрудники «Четвёртого канала» назвали этот проект «домом рекордов», так как гостями эфиров во временной студии в первую очередь стали те, кто поставили какие-­то рекорды во время самоизоляции из­за пандемии коронавируса. В начале октября 2020 года стало известно, что «Четвёртый канал» получил право вещания на 22­-й кнопке у всех ТВ-­провайдеров. Соответствующий закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на 22-­й кнопке в июне 2019 года подписал Президент России Владимир Путин. Самые известные передачи «Четвёртого канала»: «Тик­-Так» Иннокентия Шеремета

Детская программа «ТелеБОМ» с Андреем Соколовым и вороной Капитолиной (1994). Получила всероссийскую известность, её транслировали НТН и НТВ;

и вороной Капитолиной (1994). Получила всероссийскую известность, её транслировали НТН и НТВ; «212 по Фаренгейту» (1995)

«Стенд»

«Утренний экспресс» Сейчас на «Четвёртом канале» выходят программы: Новости

«Утренний экспресс»

Новости. Итоги дня

«Стенд» с Максимом Путинцевым

«Полезный вечер» «Четвёртый канал» более 20 раз становился победителем премии «ТЭФИ­-Регион». «Студия-­41» Телекомпания основана в 1997 году семьёй бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Впервые в эфир канал вышел 21 апреля 1997 года. В 2005 году сетевым партнёром телекомпании «Студия­-41» стал канал «Домашний». В январе 2006 года канал изменил своё название на «41­-Домашний». В 2019 году собственником канала стал Монетный щебёночный завод, управляющей – Элеонора Расулова. С января 2020 года канал прекратил аналоговое вещание на 41 ТВК и ушёл в «кабель». Сейчас сотрудничает с сетевым партнёром - каналом «Продвижение». В конце февраля 2020 года стало известно, что телеканал «Студия-41» закрыл свою новостную программу, которая выходила на нём с момента создания студии. Новости на «41­-м канале» остались, но в текстовом режиме. Канал стал ориентирован на более молодую аудиторию, на нём запустили новое шоу «Полезный вечер» с молодыми ведущими. Кроме того, «41-­й канал» отказался от записанных программ и стал тесно связан с Интернетом. Сейчас на «41 канале» выходят программы: «Подробный разговор»

«Главные новости Екатеринбурга»

Спортивные трансляции региональных соревнований

Прогноз погоды

Несколько программ спортивной направленности