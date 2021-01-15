Объединение трёх свердловских телеканалов, первые помощницы машинистов и кушвинский долгострой: обзор номера за 15 января

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам узнать, что интересного можно прочитать в сегодняшнем номере "Областной газеты".

В День российской печати, который отмечался 13 января, стало известно о слиянии трёх региональных телеканалов – ОТВ, «Четвёртого канала» и «Студии-41». Событие не оставило равнодушными не только журналистское сообщество, но и аудиторию: традиционно местные каналы привлекают на Среднем Урале значительную часть телезрителей. Но как это будет происходить с юридической точки зрения – пока не очень ясно. «Облгазета» попыталась разобраться, что будет собой представлять новый холдинг и для чего нужно такое объединение.

На Свердловской железной дороге начали работать первые женщины помощницы машиниста. С 1 января 2021 года в России Министерство труда исключило эту профессию из списка запрещённых для представительниц слабого пола. Изменились условия труда, локомотивы стали современнее, и работать на них теперь физически не так тяжело, как раньше. О том, почему эти уралочки выбрали такую непростую профессию и с чем столкнулись - в репортаже "Облгазеты".

Немного новостей из области - жители Кушвы возмущены затяжным строительством трёхэтажного дома для выпускников детских домов на улице Кузьмина. Стройка стартовала в 2014-м, было выполнено больше половины работ, но затем строители покинули объект. Теперь там разбиты окна, похищена часть стройматериалов. «Облгазета» узнала о дальнейшей судьбе кушвинского долгостроя.

А теперь о спорте. Год назад, в январе 2020-го, венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаи был назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Пришло время подвести первые итоги работы специалиста, которого, напомним, приглашали, чтобы он донёс до наших рефери «самые современные тенденции и практики судейства». Подробности - в материале "Облгазеты".