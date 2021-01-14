Президентский грант для Ural Music Night и песня про вакцинацию от COVID-19: дайджест новостей

Организаторы фестиваля Ural Music Night получат почти 40 млн рублей из Фонда президентских грантов в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о самых важных событиях и новостях уходящего дня.

Организаторы фестиваля Ural Music Night получат почти 40 млн рублей из Фонда президентских грантов в 2021 году. Общая сумма расходов на проведение мероприятия превышает 100 млн рублей. В нынешнем году фестиваль планируют провести 25 июня.

Уральский музыкант, дедушка уральского рока Александр Пантыкин прошёл вакцинацию от коронавируса. Он также заявил, что планирует написать песню о прививке от COVID-19, которая должна приободрить россиян, которые боятся проходить вакцинацию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени главврача Красноуфимской районной больницы Дмитрия Новосёлова, который скончался в конце ноября 2020 года. Он представлен к награде "за особые заслуги в развитии сферы здравоохранения Свердловской области".

Свердловское МЧС предупредило уральцев о метели, сильном снегопаде и ветре с порывами до 18 м/с, которые ожидаются 15 января. Также спасатели напомнили свердловчанам меры безопасности в такую погоду.