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15 января 2021, 08:07

Более 50 свердловских проектов получили президентские гранты

Деньги

Крупные гранты также выиграли VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства - 13,3 млн рублей, фестиваль уличного кино - 12 млн, сысертский проект "Лето на заводе" - почти 6 млн. Фото: Павел Ворожцов

53 свердловских проекта некоммерческих организаций стали победителями конкурса президентских грантов. Самый крупный грант традиционно получил музыкальный фестиваль Ural Music Night - около 40 миллионов.

Ожидается, что в 2021 году он пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Общая сумма расходов на мероприятие составляет более 100 миллионов рублей. Проект лагеря для музыкантов Ural Music Camp поддержан в размере 2,9 миллиона рублей.

Крупные гранты также выиграли VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства - 13,3 млн рублей, фестиваль уличного кино - 12 млн, сысертский проект "Лето на заводе" - почти 6 млн, Международный джазовый фестиваль EverJazz — 2,9 млн.

Поддержаны также пректы Школа традиционной уральской кадрили для екатеринбуржцев (почти 2 млн), инклюзивный спектакль с актёрами театр-студии ORA "Я убил Царя" по пьесе уральского драматурга Олега Богаева (3,6 млн), онлайн-фитнес-челлендж "Пульс Урала" (1,6 млн), создание ремесленного кластера 50+ в свердловских городах Арамиль, Сысерть и Первоуральск (2,3 млн), мобильный пункт помощи нуждающимся Орджоникидзевского и Ленинского районов Екатеринбурга (в перспективе - также Чкаловского района) (2,9 млн).

Областная газета Свердловской области

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