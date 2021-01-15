Элеонора Расулова прокомментировала слияние ОТВ, «Четвёртого канала» и «Студии-41»

Управляющая телекомпаниями «Четвёртый канал» и «Студия-41» Элеонора Расулова поделилась своим представлением того, как будет происходить слияние трёх каналов. Фото: Павел Ворожцов.

Управляющая телекомпаниями «Четвёртый канал» и «Студия-41» Элеонора Расулова прокомментировала слияние этих каналов с ОТВ. Она подтвердила информацию о том, что правительство Свердловской области предложило ей принять участие в конкурсе на должность руководителя создаваемого холдинга.

При этом Элеонора Расулова отметила, что пока не знает, будет ли руководить новой структурой. «Всё решает совет директоров и кроме меня на рассмотрении, уверена, будут и другие кандидаты», – сказала она «Облгазете».

Руководитель двух телекомпаний поделилась своим представлением того, как будет происходить слияние офисов трёх каналов: «Объединение вижу по той же схеме, что и прошедшее в прошлом году слияние «Четвёрки» и «Студии-41». Это – технология управляющей компании в медиабизнесе, примерно то, как руководит своими активами Газпроммедиа. На балансе этой управляющей компании находятся более десятка телекомпаний, каждая из них живёт своей автономной жизнью, со своими целями, задачами, со своим творческим коллективом, контент-планом, со своими рейтингами и достижениями. Сейчас «Студия-41» и «Четвёртый канал» работают примерно по такой схеме».

Напомним, о слиянии трёх региональных телеканалов стало известно в День российской печати, который отмечался 13 января. «Областная газета» попыталась разобраться, как будет происходить создание холдинга, что он будет собой представлять и для чего это нужно.