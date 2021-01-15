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Общество
15 января 2021, 11:51

В Свердловской области почти вдвое увеличилась естественная убыль населения

фото младенца

В январе-ноябре 2020 года на Среднем Урале родились 40 166 младенцев. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области зафиксировали снижение уровня рождаемости и рост уровня смертности. Естественная убыль населения за год выросла почти вдвое.

По данным Свердловскстата, в январе-ноябре 2020 года на Среднем Урале родились 40 166 младенцев. Уровень рождаемости в те же 11 месяцев 2019 года была на 5,8% выше.

Число умерших на треть превысило число родившихся - оно составило 59 399. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень смертности возрос на 12,3%.

Естественная убыль населения за год изменилась ещё заметнее. Она достигла 19 233 человек, что на 87,9% превышает показатель 2019 года.

Напомним, ранее "Областная газета" писала об естественном движении населения России за 11 месяцев 2020 года. В целом по стране убыль населения также выросла в два раза.

Областная газета Свердловской области

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