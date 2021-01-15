Владимир Путин выступил с обращением к Следственному комитету в связи с его 10-летием

Владимир Путин назвал важные качества следователей: настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность, строгое соблюдение закона. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин записал обращение в связи с 10-летием Следственного комитета. Глава государства поблагодарил следователей за службу и пожелал им успехов.

"Поздравляю вас с 10-летием образования Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделённого широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка", - говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил эффективную борьбу СК с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера. "Особо отмечу и такое направление вашей деятельности, имеющее не только юридическое, но и нравственное измерение, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма", - подчернкул лидер страны.

Он также назвал важные качества следователей: настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность, строгое соблюдение закона.

В своём обращении Владимир Путин призвал следователей вести профилактическую работу - по устранению условий совершения преступлений - системно, взаимодействуя с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти. По словам президента, уровень профподготовки следователей должен постоянно расти, им необходимо оперативно реагировать на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью.

Добавим, что коллег и ветеранов поздравил глава СУ СКР по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский. Свердловских следователей поздравил также врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

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