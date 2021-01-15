В выходные в Екатеринбурге закроется ледовый городок

17 января станет последним днём работы объекта. Фото: Павел Ворожцов.

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершает свою работу. В ближайшие выходные он ещё сможет принять посетителей, а уже в понедельник, 18 января, его начнут сносить.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии уральской столицы, в воскресенье в городке пройдёт традиционный "Ледовый штурм". Как и планировалось ранее, 17 января станет последним днём работы объекта. Несмотря на державшиеся в последние дни морозы, период работы городка решили не продлевать.

Напомним, ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга открылся 28 декабря. В этом году из-за пандемии здесь не стали строить горки и ставить аттракционы. Открытие прошло скромно, без торжественных церемоний и выступлений.

В прошлом году закрытие ледового городка состоялось 26 января. В этот день была организована обширная развлекательная программа.