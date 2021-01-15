Ещё 18 пациентов с коронавирусом умерли на Среднем Урале

Ещё 18 пациентов с коронавирусом умерли на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировано ещё 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 771.

Информацию о смертельных случаях подтверждают в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с вирусом. С начала года от коронавируса на Среднем Урале скончались 262 человека.

Добавим, за сутки в регионе зарегистрировали 392 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 64 410 свердловчан. Из них 56 830 уже выздоровели. Около 6 тысяч человек находятся на лечении.

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