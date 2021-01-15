Евгений Куйвашев поздравил сотрудников следственных органов с 10-летием СК РФ

Также глава региона вручил следователям почётные грамоты и ведомственные награды. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветеранов и сотрудников следственных органов с 10-летием со дня образования в России Следственного комитета. Также глава региона вручил следователям почётные грамоты и ведомственные награды.

На торжественной церемонии Евгений Куйвашев заявил, что Следственный комитет занимает одно из важнейших мест в правоохранительной системе страны. Они выполняют миссию по обеспечению стабильности и сохранению общественного порядка, защищают права и свободы граждан, а также интересы государства.

"За минувшие годы вам удалось выстроить эффективную следственную и профилактическую работу. Каждый день вы ведете честную и бескомпромиссную борьбу с преступностью, демонстрируете пример истинного профессионализма", - сказал губернатор, обращаясь к следователям на церемонии.

Глава региона поблагодарил сотрудников СК за ответственную и трудную работу, а также конструктивное взаимодействие при решение важнейших задач, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Особую благодарность Евгений Куйвашев выразил ветеранам службы. По его словам, опыт и профессионализм ветеранов следственных органов являются образцом для молодых коллег, благодаря чему обеспечивается преемственность поколений.

Чуть ранее с 10-летием со дня образования СК РФ сотрудников следственных органов поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил эффективную борьбу СК с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера.