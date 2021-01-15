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15 января 2021, 15:17

За 11 месяцев в Свердловской области поженились 22,4 тысячи пар

свадьба

С января по ноябрь 2020 года в Свердловской области семьи создали 22 440 пар. Фото: Александр Исаков.

С января по ноябрь 2020 года в Свердловской области семьи создали 22 440 пар. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число зарегистрированных браков снизилось почти на 5 тысяч, или на 17,7%.

Одной из причин такого ощутимого сокращения количества сыгранных свадеб стали ограничительнные меры, введённые в конце марта и повлиявшие, в частности, на работу органов ЗАГС. Из-за пандемии коронавируса в регионе на несколько месяцев были отменены массовые торжества, посвящённые бракосочетаниям. Желающие пышно отметить это событие вынуждены были переносить церемонии.

Также в регионе зафиксировали снижение числа разводов. По данным Свердловскстата, за 11 месяцев браки расторгли 16 664 пары, что почти на 2 тыс., или на 10,5%, меньше, чем годом ранее.

Областная газета Свердловской области

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