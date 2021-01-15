Шестеро жителей Екатеринбурга пойдут под суд за организацию незаконной миграции 5 тысяч иностранцев

Участникам организованной группы удалось осуществить постановку на учёт 4 851 иностранца. Фото: Станислав Мищенко

В Екатеринбурге шестеро местных жителей предстанут перед судом по уголовному делу об организации незаконной миграции. Их обвиняют в организации пребывания в уральской столице почти пяти тысяч иностранцев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, шестерых жителей Екатеринбурга обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

По версии следствия, указанное преступление было совершено в период с августа 2019 года по март 2020 года. Участникам организованной группы удалось осуществить постановку на учёт 4 851 иностранца.

Сообщники предоставляли в органы миграционного учёта комплект документов, позволяющих иностранному гражданину фиктивно встать на учёт по месту пребывания. В том числе, подавалось уведомление о прибытии иностранца с указанием адреса проживания, что позволяло им получить разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, а затем и гражданство. Фактически в указанных жилых помещениях иностранцы не проживали.

Жителей Екатеринбурга с пропиской злоумышленники находили в Интернете и через газету с объявлениями о «лёгком заработке» от 1 до 5 тыс. рублей. Затем обвиняемые находили иностранцев, нуждающихся в фиктивной постановке на миграционный учёт по месту пребывания. Документы для постановки иностранных граждан на миграционный учёт подавались участниками группы через многофункциональные центры Екатеринбурга.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.