Пандемия – это шанс для развития. Сумеет ли им воспользоваться туриндустрия Среднего Урала?

Пандемией сделала чрезвычайно актуальной проблему местного туризма. Фото: Галина Соловьева.

Пандемией сделала чрезвычайно актуальной проблему местного туризма. В ситуации, когда почти все страны недоступны, путешествия по России и своему региону могут стать для многих отдушиной. «Областная газета» попыталась разобраться, возможно ли хорошо отдохнуть в Свердловской области, и готова ли местная туриндустрия к возможному наплыву новых клиентов.

Бытует мнение, что Свердловская область – не самое популярное у туристов место, особенно – зимой. Между тем, в нынешние новогодние праздники в гостиницах и отелях региона остановилось более 95 тысяч человек – это жители нашей области и соседних регионов.

– Крупные отели Екатеринбурга были загружены на 50–70 процентов, а загородные – до 100 процентов. Максимальная нагрузка зафиксирована в первой половине новогодних праздников – с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, – рассказал «ОГ» заместитель министра инвестиций и развития области Евгений Копелян.

По мнению президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, новогодние каникулы стали своеобразной проверкой на прочность для туристической инфраструктуры. Поскольку качественных средств размещения в регионе (где можно не только переночевать, но и отдохнуть, не покидая территории отеля) немного. Тем более отельеры испытывали определённые сложности с размещением путешественников в связи с ситуацией по коронавирусу.

Пять лучших мест для отдыха в области

По мнению Михаила Мальцева, санаторий «Ленёвка» под Нижним Тагилом – лучшее средство размещения, отдыха и лечения.

– Конечно, из-за пандемии ситуация неровная, – отмечает Михаил Мальцев. – Но в общем, благодаря совместным усилиям директора санатория Риммы Николаевны Ильиной и руководства ЕВРАЗ НТМК, в области это едва ли не единственный санаторно-курортный объект, который не стыдно показать иностранцам и туристам из других регионов – и по оформлению номеров, и по предоставляемым услугам.

С размещением в «Ленёвке», однако, сейчас не так просто. Когда мы позвонили в санаторий для того, чтобы узнать статистику посетителей в праздничные дни, в отделе размещения нам ответили:

– Санаторий находится на карантине из-за пандемии, в новогодние праздники он вообще не принимал посетителей. Отдыхающие принимаются небольшими группами, и пока это сотрудники своего предприятия – ЕВРАЗ НТМК. Позавчера заехала первая в этом году группа из 40 человек.

К числу самых лучших средств размещения в области Михаил Мальцев отнёс также: мини-отель «Уральский двор» на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский, вблизи деревни Рассоха;

«Гринвальд» – отель в Сысертском районе;

санаторий «Обуховский» в Камышлове.

Замыкает Топ-5 свердловских средств размещения, по мнению Михаила Мальцева, отель «Демидов Плаза» в Нижнем Тагиле – также благодаря интерьеру и экскурсиям, организуемым Центром развития туризма Нижнего Тагила для посетителей гостиницы. К сожалению, указать количество гостей, принятых в каникулы перечисленными Михаилом Мальцевым отелями мы не можем, так как сами гостиницы отказались отвечать на этот вопрос, сославшись на коммерческий характер информации.

Работаем на экспорт

По словам руководителя Уральской ассоциации туризма, сейчас Свердловская область в большей степени является поставщиком туристов и денег для других субъектов: Челябинской и Тюменской областей, Башкортостана.

Между тем у нас, по мнению Михаила Мальцева, есть объекты, которые могут привлечь туристов из других регионов: например, «Рамада» – единственный спа-отель Екатеринбурга с концепцией загородного отеля. Также для туристов привлекательны наши театры, музеи. Нужно активнее всё это продвигать.

– Бывает, на открытии выставки в музее полно людей, боишься заразиться, – сказал представитель туриндустрии, упомянув нынешние реалии, – а всё остальное время никого нет.

Можно и самостоятельно

В Свердловской области есть огромное количество природных памятников, которые туристы посещают самостоятельно.

В областном Центре развития туризма напомнили, о популярных туристических объектах на Среднего Урала. Это: городская Плотинка в Екатеринбурге,

музей-заповедник «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле,

один из крупнейших в Европе музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. А также – природные парки: «Река Чусовая»,

«Оленьи ручьи»,

«Бажовские места»,

порог Ревун под Каменском-Уральским.

Как видим, у желающих отдохнуть на Среднем Урале выбор есть, несмотря на не совсем активную «раскрутку» ряда туристических объектов.

Как отметил в разговоре с «Облгазетой» доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма УрФУ Алексей Сафронов:

– Наша область может предложить туристам уникальный набор возможностей для отдыха. Сейчас многие соотечественники в условиях ковидных ограничений в Европе, Юго-Западной Азии, переориентировались на внутренний туризм. Судя по отзывам многих экскурсионных бюро города, без работы они в начале января не остались, у них было много туристов из Москвы, других регионов России.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

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Туроператоры делают акцент на местные специалитеты. Валенки – один из самых популярных. Фото: Галина Соловьёва