Шанс для развития туризма, Крещение, ремонт яслей и как рождаются дворцы – интересное в «Облгазете» за 16 января

Доброе утро! Спешим познакомить вас со свежим номером «Областной газеты».

Новогодние праздники, проходившие в условиях пандемии коронавируса, дали шанс региону раскрыть свой туристский потенциал. В ситуации, когда почти все страны недоступны, путешествия по России и области могут стать для многих отдушиной. «Областная газета» попыталась разобраться, возможно ли хорошо отдохнуть в Свердловской области, и готова ли местная туриндустрия к возможному наплыву новых клиентов.

Накануне Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений дал первое крупное интервью в своём новом статусе программе «Вести-Урал». «Областная газета» в партнёрстве с ГТРК «Урал» представляет наиболее интересные фрагменты этой беседы.

«На Преображение яблоки надо освящать, на Крещение – воду. Но этим не ограничиваются наши отношения с Богом. Между людьми и Богом отношения не ограничиваются погружением в воду. Нужно помнить, что каждый из нас живой человек, Бог – тоже живой. Он нуждается в общении с нами», – говорит Митрополит Евгений.

Нижний Тагил продолжает программу капремонтов образовательных учреждений, построенных в советские годы в районах плотной жилой застройки. После удачного опыта обновления трёх школ муниципалитет взялся за детсады. Так, в городе отремонтируют здание яслей с 69-летней историей.

В Саудовской Аравии завершился самый известный в мире ралли-марафон – «Дакар-2021». Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка финишировал на последнем этапе и занял итоговое 17-е место.

На полосе «Дом.Сад.Огород» – история жителя Верхней Туры, который создаёт домашний декор на станке. 59-летний резчик по дереву Эдуард Хамидулин построил свой дом и теперь сам декорирует его. Вся мебель и детали интерьера – настоящие произведения искусства. Скульптуры и замысловатые узоры мастер выполняет на фрезерно-гравировальном станке с числовым программным управлением (ЧПУ) и вручную доводит их до совершенства.