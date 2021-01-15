Пресс-секретарь Евгения Куйвашева и ретротрамваи в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле: главные новости

Пресс-секретарём губернатора Свердловской области стала заместитель начальника пресс-службы департамента информполитики региона Анна Шкерина. Фото: Павел Ворожцов.

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Должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области заняла заместитель начальника пресс-службы департамента информполитики региона Анна Шкерина. Она будет заниматься информационным сопровождением работы губернатора, написанием текстов разных форматов, а также организацией мероприятий для СМИ.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле запустят ретротрамваи, произведённые АО "Уралтрансмаш". Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что несмотря на внешний облик, транспорт будет оборудован самыми современными технологиями. По мнению губернатора, такие трамваи могут стать одной из визитных карточек Свердловской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ об утверждении глав семи новых департаментов аппарата Правительства. В частности, главой департамента энергетики стал гендиректор "Россетей" Павел Ливинский. Исполняющим обязанности гендиректора компании назначили Андрея Рюмина.

Министерство торговли США исключило корпорацию "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей", которые попали под новые санкции. После пересмотра решения минторг США пришёл к выводу, что корпорация не является юридическим лицом, сотрудничающим с ВС РФ.