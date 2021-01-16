С улиц Екатеринбурга вывезли более 12 тысяч тонн снега

В Екатеринбурге продолжается ликвидация последствий обрушившегося на город снегопада. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжается ликвидация последствий обрушившегося на город снегопада. Коммунальные службы уже вывезли с улиц уральской столицы более 12 тысяч тонн снега.

По данным комитета благоустройства мэрии, днём 15 января в уборке городских магистралей было задействовано 195 единиц техники и 359 дорожных рабочих. За день на полигоны отправили 2 654 тонны снега.

В ночь на 16 января на расчистку улиц вышли 350 единиц дорожной техники: 67 комбинированных дорожных машин, 62 трактора, 15 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 143 самосвала и 30 грейдеров. Машинам помогали 111 рабочих. За ночь коммунальщики вывезли еще 9 447 тонн снега. Также на дороги высыпали 109 тонн противогололёдных материалов и 29 тонн мелкофракционного щебня.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сегодня днём в расчистке улиц задействовано 179 единиц спецтехники: 35 комбинированных дорожных машин, 52 трактора, 6 снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 55 самосвалов, 12 грейдеров и 6 бульдозеров. Также на уборку выйдут 363 рабочих районных служб благоустройства.

Напомним, накануне уральские синоптики сообщили, что в выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели. В связи с этим спасатели продлили объявленное днём ранее предупреждение о непогоде.

Из-за обильных снегопадов и большого количества выпавших осадков конец рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовался 10-балльными пробками.