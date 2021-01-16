Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами. Фото: Владимир Мартьянов

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами. Речь идёт о Вьетнаме, Индии, Катаре и Финляндии.

Как сообщает «Российская газета», такое решение было принято сегодня по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Рейсы в Ханой и Дели будут осуществляться из Москвы два раза в неделю, а в Доху – три. Улететь в Хельсинки можно по два раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также оперштаб принял решение увеличить количество регулярных рейсов из Москвы в Каир до пяти раз в неделю.

Напомним, Россия начала возобновлять международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса, c 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и другие государства, в том числе Сербия, Япония, Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы.

Добавим, что ранее Правительство России продлило приостановку авиасообщения с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Ограничение будет действовать до 1 февраля.