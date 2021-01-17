Свердловской области исполнилось 87 лет

Свердловская область образована 17 января 1934 года, административный центр - Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область отмечает 17 января день рождения. С 87-й годовщиной со дня образования региона свердловчан поздравили губернатор Евгений Куйвашев, председатель регионального законодательного собрания Людмила Бабушкина и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Поздравления первых лиц региона опубликованы во вчерашнем номере «Областной газеты». В своём обращении губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область надёжно закрепилась в числе регионов-лидеров России и каждый день подтверждает статус опорного края державы.

«Твёрдость и основательность, напористость и амбициозность, энергия творчества и азарта, новаторство – вот чем во все времена славится наш родной край», - подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что Свердловская область – это прежде всего сами свердловчане: «люди с удивительным характером и особой жизненной философией».

«Для человека 87 лет – это возраст мудрости и передачи накопленного опыта молодым поколениям. А для региона – это самый расцвет сил и энергии. Свердловская область готова к новым свершениям. Для нашего региона нет недостижимых целей и невыполнимых задач. Предыдущий год наглядно доказал это», - подчеркнул глава Среднего Урала.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своём поздравлении напомнила, что «Урал на протяжении столетий был и остаётся опорой России, а Свердловская область – сердце Урала, играет ключевую роль в развитии экономики и обороноспособности страны, её научного, промышленного и культурного потенциала».

«Наш регион – это территория с богатыми традициями и огромными ресурсами. Именно здесь получили развитие промышленные отрасли, ставшие гордостью и крепким фундаментом отечественной экономики. Здесь ковался щит Родины, защитивший нашу страну в годы войны и выполняющий важную роль в сохранении мира», - подчеркнула председатель регионального парламента.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в своём обращении по случаю 87-летия образования Свердловской области напомнил, что рождение региона произошло в переломное для страны время, когда был совершён невиданный в истории индустриальный рывок. Большая заслуга в этом принадлежит Среднему Уралу.

«Опорным краем державы остаётся область и в наши дни. Сейчас это не только промышленный, но и научный, культурный, образовательный центр», - говорится в поздравлении уральского полпреда.

Справка: Свердловская область образована 17 января 1934 года, административный центр - Екатеринбург. На 1 января 2020 года площадь Свердловской области составляла 194 307,46 кв. километра. Протяжённость с севера на юг 660 км, а с запада на восток 560 км. На конец 2012 года численность постоянного населения Свердловской области составляла 4 млн 311 тыс. 700 человек На территории региона расположены 47 городов, 26 рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1841 сельский населенный пункт. Местное самоуправление осуществляется на территории 94 муниципальных образований.

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