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Общество
17 января 2021, 11:47

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу рассказала, где сейчас находится

Эми Сторроу

Об этом Эми Сторроу рассказала в коротком видеоролике под названием «Now Just A Minute!». Фото: скриншот обращения Эми Сторроу

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла информацию, что американские дипломаты покинули уральскую столицу. Глава диппредставительства вместе со всей командой продолжают работать в Екатеринбурге.

Об этом Эми Сторроу рассказала в коротком видеоролике под названием «Now Just A Minute!», опубликованном в официальных сообществах консульства в социальных сетях.

«Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, вы читали, что я в Нью-Йорке? В Айдахо? В Северной Дакоте? На Гавайях? А теперь минутку! На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда», - рассказала генеральный консул.

Эми Сторроу также отметила, что несмотря на то, что деятельность дипломатического представительства в Екатеринбурге ограничена, в связи с пандемией, консульство продолжает выпускать онлайн-программы и будет держать уральцев в курсе всех новостей.

Напомним, о том, что Консульство США в Екатеринбурге приостанавливает свою работу, а во Владивостоке ‒ закрывается, стало известно в конце декабря. Такое решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ. 

Добавим, 12 декабря стало известно о временном закрытии Генерального консульства России в Нью-Йорке. Официальная причина ‒ ухудшение эпидемической обстановки.

Областная газета Свердловской области

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