Главный ледовый городок Екатеринбурга завершил свою работу

Демонтаж ледового городка начнётся в понедельник, 18 января. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершил работу главный ледовый городок на площадки 1905 года. Через неделю здесь возобновит работу парковка.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, 17 января, в последний день работы главной городской ёлки, на площади 1905 года прошёл традиционный ежегодный фестиваль «Ледовый штурм». Соревнования стартовали ровно в полдень. Итоги праздника и награждение победителей пройдут сегодня в течение дня.

Кроме того, накануне в рамках фестиваля прошёл конкурс «Ледовое граффити» на тему «Изумрудный город». Для старших участников организаторы предоставили поверхность стены вокруг ёлки — 50 метров в длину и четыре в высоту. Также художникам разрешили привлекать помощников, которые грели и подавали краску.

Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2008 года для популяризации альпинизма, скалолазания, спортивного туризма, технических и экстремальных видов спорта на Урале.

Демонтаж ледового городка начнётся в понедельник, 18 января. Ожидается, что все праздничные конструкции будут вывезены к 24 января.

Напомним, ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга открылся 28 декабря. В этом году из-за пандемии здесь не стали ставить горки и аттракционы. Открытие прошло скромно, без торжественных церемоний и выступлений.

Ранее сообщалось, что в праздники ледовые городки и другие новогодние площадки Екатеринбурга приняли более 34 тысяч гостей.

В прошлом году закрытие ледового городка состоялось 26 января.