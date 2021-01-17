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Общество
17 января 2021, 22:30

Самолёт с Алексеем Навальным приземлился в Шереметьево

Алексей Навальный и его жена в самолёте

Алексей Навальный провёл около 4,5 месяцев в Берлине. Фото: инстаграм Алексея Навального

Самолёт авиакомпании "Победа", на котором возвращается в Россию глава Фонда борьбы с коррупцией, блогер Алексей Навальный, приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Изначально планировалось, что воздушное судно приземлится во Внуково.

Туда были стянуты представители силовых ведомств. Однако несколько рейсов, в том числе самолёт с Алексеем Навальным, были перенаправлены в Шереметьево.

Факт посадки самолёта подтвердила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. "Сели в Шереметьево. Из-за большого количества самолётов, одновременно отправленных в Шереметьево, командир корабля просит набраться терпения и ждать подъезда автобуса", - написала она в Twitter.

Напомним, что блогер заявил о своём скором возвращении в Россию 13 января. Он подчеркнул, что выбор "возвращаться или нет" перед ним никогда не стоял. Сегодня он опубликовал небольшое видео о том, как они с женой сели в самолёт.

Напомним, что Алексей Навальный провёл около 4,5 месяца в Берлине. В августе 2020 года главе Фонда борьбы с коррупцией стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.

Областная газета Свердловской области

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