Алексея Навального задержали в аэропорту

Сегодня блогер вместе с женой прилетели из Берлина на самолёте авиакомпании "Победа". Фото: инстаграм Алексея Навального

Главу Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево. 17 января вечером он вернулся в Россию из Берлина.

Алексея Навального задержали, когда он проходил погранконтроль.

"Алексея просят куда-то пройти для "уточнения обстоятельств пересечения государственной границы". Алексея увели сотрудники полиции на границе. Без объяснения причин", - написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Факт задержания подтвердили также в УФСИН. "17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - приводит ТАСС сообщение УФСИН.

Напомним, что глава Фонда борьбы с коррупцией провёл около 4,5 месяца в Берлине. В августе 2020 года блогеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.