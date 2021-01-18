Последствия снегопада на свердловских трассах устраняют 500 единиц техники. Фото: Галина Соловьёва.

На трассах Свердловской области продолжается ликвидация последствий снегопада. В течение трёх суток на дорогах региона работало от 400 до 500 дорожных машин.

Техника убирала и продолжает убирать снег. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом машины посыпают проезжую часть противогололёдными материалами. За три дня было использовано 18,5 тысячи кубометров реагентов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По данным регионального управления автодорог, за время продолжительного снегопада в разных районах Среднего Урала выпало от 10 см снега. Наибольшая высота снежного покрова зарегистрирована в центральной части – 17,7 см.

Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также выбирать стиль вождения, позволяющий сохранить постоянный контроль за движением автомобиля.

Сообщить о нерасчищенных участках автомобилисты могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Также пожаловаться на неубранные дороги можно по телефону горячей линии управления автомобильных дорог Свердловской области: 8 (343) 262-50-65.

На прошлой неделе на дороги региона было выведено 338 единиц спецтехники.

Добавим, по данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга сегодня днём на улицах уральской столицы снег убирают 340 дорожных рабочих и 172 единицы спецтехники.